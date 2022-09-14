В ім'я королеви. Чому принц Вільям і Кейт з'явилися на публіці з принцом Гаррі та Меган

Нещодавно четвірка вперше разом вийшла на прогулянку.

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Відтоді, як принц Вільям і Кейт Міддлтон з'явилися на публіці з Гаррі і Меган Маркл, після довгого часу ворожнечі, таблоїди цікавило одне — що стало причиною несподіваного возз'єднання.

Як пише New York Post, ворожі сім'ї об'єдналися для прогулянки біля Віндзорського замку минулими вихідними, де вони подякували натовпу за те, що ті зібралися, щоб віддати шану королеві.

Спільній прогулянці членів королівської сім'ї передували тривалі переговори "за лаштунками". Онуки Єлизавети II вирішили на знак поваги забути на якийсь час старі образи і разом вшанувати пам'ять своєї знаменитої бабусі.

За інформацією The Times через тривалі переговори принци Гаррі та Вільям із дружинами запізнилися до своєї тріумфальної появи на 45 хвилин. Як відомо, саме принц Вільям, нещодавно призначений принцом Уельським і спадкоємцем британського престолу, запросив Гаррі та Меган Маркл приєднатися до нього та його дружини під час прогулянки.

Судячи зі спільних знімків, усім чотирьом спільне проведення часу далося непросто.

Нагадаємо, ворожнеча між принцом Уельським та його молодшим братом принцом Гаррі почалася відтоді, як герцог та герцогиня Сассекські залишили свої обов'язки членів королівської родини та переїхали до США. Чоловік Меган Маркл відкрито ділився з журналістами таємницями королівського життя, скаржачись на своє непросте життя у палаці. А його дружина звинувачувала в расизмі королеву та її родину, бо ті нібито цікавилися кольором шкіри їхнього сина Арчі.

Фокус раніше писав про те, що принц Вільям, за інформацією ЗМІ, відмовлявся зустрічатися з братом, допоки той не опублікує скандальні мемуари, які мають вийти наприкінці року. Також Уельських хвилює документальний фільм Netflix, у якому центральну роль грають принц Гаррі та Меган Маркл.

Також Фокус раніше писав про те, що експерт з мови тіла розібрав спільний вихід Гаррі та Вільяма з дружинами.