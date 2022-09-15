Почему Меган Маркл ехала на прощание с королевой в разных машинах с Кейт Миддлтон

Герцогиня Сассекская находилась в одном автомобиле с супругой принца Эдварда.

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Стало известно, почему Меган Маркл не похала на прощание с королевой с Кейт Миддлтоном в одной машине. Об этом пишет Page Six.

Жена принца Гарри в процессии, транспортировавшей гроб королевы Елизаветы II от Букингемского дворца до Вестминстер-холла, ехала в одной машине с женой принца Эдварда, графиней Уэссекской Софи. Тем временем принцесса Кэтрин Миддлтон находилась в одном авто с королевой-консорт Камиллой.

[ + – ] Прощание с королевой Елизаветой

Как известно, бывшая герцогиня Кембриджская получила такую возмовжность из-за своего нового статуса — титула принцессы Уэльской. Теперь Кейт Миддлтон стала супругой не просто будущего короля Великобритании, а первого в очереди на трон после восхождения короля Карла (Чарльза) III.

Женщины в Вестминстер-холл прибыли в отдельных автомобилях, в то время как 73-летний король Чарльз, принц Уильям, принц Гарри, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард шли за гробом королевы.

Несмотря на сложные отношения, братья Уильям и Гарри находились рядом, что напомнило об их позициях, когда в 1997 году умерла их мать, принцесса Диана.

[ + – ] Церемония прощания с королевой Елизаветой в Вестминстер-холле

Королевские гвардейцы несли гроб и осторожно поставили его на деревянный стол, чтобы публика почтила память монарха перед похоронами 19 сентября 2022.

Напомним, королевский стражник потерял сознание во время дежурства у гроба королевы Елизаветы.

Также Фокус писал о секретах долголетия королевы Елизаветы.