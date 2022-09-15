Чому Меган Маркл їхала на прощання з королевою в різних машинах з Кейт Міддлтон

Герцогиня Сассекська перебувала в одному авто з дружиною принца Едварда.

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Стало відомо, чому Меган Маркл не поїхала на прощання з королевою з Кейт Міддлтон в одній машині. Про це пише Page Six.

Дружина принца Гаррі в процесії, яка транспортувала труну королеви Єлизавети II від Букінгемського палацу до Вестмінстер-холу, їхала в одній машині з з дружиною принца Едварда, графинею Уессекською Софі. Тим часом принцеса Кетрін Міддлтон перебувала в одному авто з королевою-консорт Каміллою.

[ + – ] Прощання з королевою Єлизаветою

Як відомо, колишня герцогиня Кембриджська отримала таку нагоду через свій новий статут — титул принцеси Уельської. Тепер Кейт Міддлтон стала дружиною не просто майбутнього короля Великобританії, а першого в черзі на трон після сходження короля Карла (Чарльза) III.

Жінки до Вестмінстер-холу прибули в окремих автомобілях, тоді як 73-річний король Чарльз, принц Вільям, принц Гаррі, принцеса Анна, принц Ендрю та принц Едвард усі йшли за гробом королеви.

Незважаючи на складні стосунки, брати Вільям і Гаррі перебували поруч, що нагадало про їхні позиції, коли в 1997 році померла їхня мати, принцеса Діана.

[ + – ] Церемонія прощання з королевою Єлизаветою у Вестмінстер-холі

Королівські гвардійці несли труну й обережно поставили її на дерев’яний стіл, щоб публіка віддала шану перед похороном королеви 19 вересня 2022.

Нагадаємо, королівський стражник знепритомнів під час чергування біля труни королеви Єлизавети.

Також Фокус писав про секрети довголіття королеви Єлизавети.