Полювання та правильне харчування. У чому секрет довголіття королеви Єлизавети

Британська монархиня вела активний спосіб життя та дотримувалася самодисципліни.

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Не тільки генетика, а й регулярна турбота про своє здоров'я допомогла королеві Великобританії Єлизаветі прожити до 97-го року життя. Про секрети довголіття британського монарха пише УНІАН.

Королева Єлизавета постійно намагалася вести активний спосіб життя. Навіть попри свій вік, монархиня гуляла зі своїми улюбленими коргі, які тепер житимуть з донькою королеви принцесою Анною. Зокрема Єлизавета ІІ часто їздила на полювання.

Не менш важливу роль відіграла самодисципліна королеви. Вона завжди просиналася о 7:30 та починала свій день з традиційного для британців чаю. Перед сніданком Єлизавета приймала ванну, а на королівський стіл подавали вівсяні пластівці, йогурт та тости.

[ + – ] Королева Єлизавета Фото: The Royal Family

Щодо щоденного раціону монарха, то він складався здебільшого зі звичних страв — риби, м'яса, овочів. Проте картоплі та макаронів не було на столі Єлизавети ІІ.

Після сніданку та прийому ванни королева починала вирішувати робочі питання, зустрічатися з важливими гостями, відвідувати різноманітні заходи. Разом з цим, Єлизавета завжди тримала руку на пульсі найсвіжіших новин світу.

Кінець дня монарха наставав приблизно о 23 годині. Тоді Єлизавета ІІ лягала в ліжко та читала книги.

[ + – ] Королева Єлизавета Фото: Getty Images

8 вересня 2022 на 97-му році життя померла королева Великобританії Єлизавета ІІ. У квітні 2021 пішов з життя чоловік монарха, 99-річний принц Філіп.

Нагадаємо, похорон королеви Єлизавети транслюватимуть у кінотеатрах, проте продаж попкорну на ці сеанси заборонили.

Також Фокус писав про підтримку України королевою Єлизаветою.