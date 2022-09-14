Охота и правильное питание. В чем секрет долголетия королевы Елизаветы

Британская монарх вела активный образ жизни и соблюдала самодисциплину.

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Не только генетика, но и регулярная забота о своем здоровье помогла королеве Великобритании Елизавете прожить до 97-го года жизни. О секретах долголетия британского монарха пишет УНИАН.

Королева Елизавета постоянно пыталась вести активный образ жизни. Даже вопреки своему возрасту, монарх часто гуляла со своими любимыми корги, которые теперь будут жить с дочерью королевы, принцессой Анной. В частности, Елизавета II часто ездила на охоту.

Не менее важную роль сыграла самодисциплина королевы. Она всегда просыпалась в 7:30 и начинала свой день с традиционного для британцев чая. Перед завтраком Елизавета принимала ванную, а на королевский стол подавали овсяные хлопья, йогурт и тосты.

[ + – ] Королева Елизавета Фото: The Royal Family

Что касается ежедневного рациона монарха, то он состоял в большинстве своем из привычных блюд — рыбы, мяса, овощей. Однако картофеля и макарон не было на столе Елизаветы II.

После завтрака и приёма ванны королева начинала решать рабочие вопросы, встречаться с важными гостями, посещать различные мероприятия. Вместе с этим, Елизавета всегда держала руку на пульсе самых свежих новостей мира.

Конец дня монарха наступал примерно в 23 часа. Тогда Елизавета II ложилась в постель и читала книги.

[ + – ] Королева Елизавета Фото: Getty Images

8 сентября 2022 на 97-м году жизни скончалась королева Великобритании Елизавета II. В апреле 2021 ушел из жизни муж монарха, 99-летний принц Филипп.

Напомним, похороны королевы Елизаветы будут транслировать в кинотеатрах, однако продажу попкорна на эти сеансы запретили.

Также Фокус писал о поддержке Украины королевой Елизаветой.