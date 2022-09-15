В Сети вспомнили роман принца Уильяма и Бритни Спирс

Американская певица могла стать супругой будущего короля Великобритании.

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Накануне в Сети вспомнили давнее увлечение принца Уильяма – певицу Бритни Спирс. Об этом пишет Daily Mail.

В 2002 году будущий король Великобритании встречался со скандальной Бритни Спирс. Артистка признавалась, что 20 лет назад вела романтическую переписку с наследником британской короны по электронной почте. Тогда американская знаменитость лично пригласила принца Уильяма на свидание, однако он не пришел.

Отмечается, что сын принцессы Дианы был влюблен в певицу, однако не смог перейти разрешенный предел.

[ + – ] Бритни Спирс Фото: Getty Images

В 2011 году принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. Принц и принцесса Уэльские воспитывают троих детей и отпраздновали в 2022 11-ю годовщину жизни в официальном браке.

После смерти бабушки принца Уильяма, королевы Елизаветы II, супруги стали миллиардерами, получив в наследство многочисленные поместья на территории Великобритании.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Тем временем 40-летняя Бритни Спирс летом 2022 вышла замуж за фитнес-тренера и актера Сэма Асгари. Осенью 2021 года певица лишилась 13-летнего рабства своего отца Джейми Спирса, который полностью контролировал звездную дочь и не разрешал ей принимать собственные решения.

Напомним, принц Уильям в свое время давал шанс Кейт Миддлтон покинуть королевскую семью.

Также Фокус писал о самом романтичном периоде в супружеской жизни Кейт Миддлтон и принца Уильяма.