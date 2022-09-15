У мережі пригадали роман принца Вільяма та Брітні Спірс

Американська співачка могла стати дружиною майбутнього короля Великобританії.

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Напередодні в мережі пригадали давнє захоплення принца Вільяма — співачку Брітні Спірс. Про це пише Daily Mail.

У 2002 році майбутній король Великобританії зустрічався зі скандальною Брітні Спірс. Артистка зізнавалася, що 20 років тому вела романтичне листування зі спадкоємцем британської корони по електронній пошті. Тоді американська знаменитість особисто запросила принца Вільяма на побачення, проте він не прийшов.

Зазначається, що син принцеси Діани був закоханий у співачку, проте не зміг перейти дозволену межу.

[ + – ] Брітні Спірс Фото: Getty Images

У 2011 році принц Вільям одружився з Кейт Міддлтон. Наразі принц та принцеса Уельські виховують трьох дітей та відсвяткували у 2022 11-ту річницю життя в офіційному шлюбі.

Після смерті бабусі принца Вільяма, королеви Єлизавети ІІ, подружжя стало мільярдерами, отримавши у спадок численні маєтки на території Великобританії.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Тим часом 40-річна Брітні Спірс влітку 2022 одружилася з меншим за неї фітнес-тренером та актором Семом Асгарі. Восени 2021 співачка позбулася 13-річно рабства свого батька Джеймі Спірса, який повністю контролював зіркову доньку та не дозволяв їй приймати власні рішення.

Нагадаємо, принц Вільям свого часу давав шанс Кейт Міддлтон покинути королівську родину.

Також Фокус писав про найбільш романтичний період у подружньому житті Кейт Міддлтон та принца Вільяма.