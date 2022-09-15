Принц Уильям унаследовал имение стоимостью более 42 миллиардов гривен

После смерти королевы Елизаветы состояние принца Уэльского значительно возросло.

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Принц Уэльский Уильям унаследовал имение стоимостью более 42 миллиардов гривен (миллиард фунтов стерлингов). Об этом пишет CNN Business.

Будущий король Великобритании после смерти своей бабушки Елизаветы II значительно умножил свое состояние. В частности, в прошлом герцог Кембриджский стал владельцем частного имения в Корнуолле.

"Королевские завещания скрыты, поэтому мы не имеем ни малейшего представления о том, что в них есть и сколько это стоит, и это никогда не обнародуется", — отметила автор книги о королевских финансах.

Однако известно, что покойная королева Елизавета владела многомиллионным состоянием, которое унаследовала от своего отца, короля Великобритании Георга VI. В частности, речь идет о замке Балморал в Шотландии (где и умерла 96-летняя королева), имении Сандрингем в Норфолке, многочисленных коллекциях искусства, драгоценностях и т.д.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Фото: Getty Images

Старший внук королевы Елизаветы II получил в частную собственность имение герцогства Корнуолл в юго-западной Англии. Имение создали в 1337 году во время правления короля Эдуарда III. Его оценивают примерно в 1 миллиард фунтов стерлингов (свыше 42 миллиардов гривен).

Доход от имения в Корнуолле "используется для финансирования государственной, частной и благотворительной деятельности" герцога Корнуольского, о чем идет речь на его официальном сайте. Сейчас этот титул вместе с титулом принца Уэльского носит старший сын короля Карла III (Чарльза).

[ + – ] Принц Гарри и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал о романе 20-летней давности между принцем Уильямом и певицей Бритни Спирс.