Принц Уильям и Кейт Миддлтон стали миллиардерами после смерти королевы, – СМИ

Теперь принцу и принцессе Уэльским принадлежат огромные территории в 20 графствах Англии и Уэльса.

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40-летние принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые после смерти королевы Елизаветы II получили титулы герцога и герцогини Корнуолльских, графа и графини Честера и герцога и герцогини Ротсейских для использования в Шотландии, а также титулы принца и принцессы Уэльских, которые им пожаловал король Карл III, стали значительно богаче. Это связано с тем, что вместе с титулами сын и невестка короля Великобритании получили в свое распоряжение существенные материальные блага, сообщает Daily Star.

До того как принять титул принца Уэльского, принц Уильям обладал состоянием примерно в 34 миллиона фунтов стерлингов, однако теперь оно оценивается в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

Вместе с титулом герцога Корнуолльского первенец короля унаследовал огромный портфель земли и активов. Согласно различным источникам, сейчася ему принадлежит около 128 000 акров земли в 20 графствах Англии и Уэльса, часть которых включает национальный парк Дартмур. Более того, во владении Уильяма теперь и тюрьма в Дартмуре. С недавних пор принц и принцесса Уэльские являются собственниками земель и недвижимости в Девоне, Дорсете, Кармартеншире и Ноттингемпшире.

Несмотря на то, что Уильям является большим футбольным фанатом, поддерживающим "Астон Виллу", теперь он владеет площадкой для крикета "Овал", которую регулярно использует крикетный клуб округа Суррей.

Супруги вместе с титулами унаследовали огромный садовый центр в Лостуитиеле в Корнуолле, а также много лесов и рек.

Напомним, Кейт Миддлтон стала принцессой Уэльской. После смерти принцессы Дианы этот титул перешел к Камилле Паркер-Боулз, второй жене ныне короля Карла III, однако она никогда им не пользовалась, отдав предпочтение титулу герцогини Корнуолльской. Кэтрин уже заявила, что очень горда носить этот титул и пойдет своим собственным путем.

В начале нового года пара может отправиться вместе с детьми в турне по Австралии. Они отправятся туда раньше короля и его жены Камиллы, чтобы укрепить отнощшения в Содружестве после смерти Ее Величества.

Сейчас в СМИ и соцсетях активно обсуждается недавний выход Кейт и Уильяма в компании герцогов Сассекских. Пары вместе приехали в Виндзор почтить память королевы. По мнению экспертов по языку тела и журналистов, несмотря на воссоединение, отношения между двумя семьями остаются прохладными и о реальном примирении речи нет.