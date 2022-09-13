Принц Вільям та Кейт Міддлтон стали мільярдерами після смерті королеви, – ЗМІ

Тепер принцу та принцесі Уельським належать величезні території у 20 графствах Англії та Уельсу.

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40-річні принц Вільям і Кейт Міддлтон, які після смерті королеви Єлизавети II отримали титули герцога і герцогині Корнуолльських, графа і графині Честера і герцога і герцогині Ротсейських для використання в Шотландії, а також титули принца і принцеси Уельських, стали значно багатшими. Це пов'язано з тим, що разом із титулами син та невістка короля Великобританії отримали у своє розпорядження суттєві матеріальні блага, повідомляє Daily Star.

До того як прийняти титул принца Уельського, принц Вільям мав статки приблизно 34 мільйони фунтів стерлінгів, проте тепер вони оцінюються в 1,1 мільярда фунтів стерлінгів.

Разом з титулом герцога Корнуольського первісток короля успадкував величезний портфель землі та активів. Згідно з різними джерелами, зараз йому належить близько 128 000 акрів землі в 20 графствах Англії та Уельсу, частина яких включає національний парк Дартмур. Понад те, у володінні Вільяма тепер і в'язниця у Дартмурі. Віднедавна принц і принцеса Уельські є власниками земель та нерухомості в Девоні, Дорсеті, Кармартенширі та Ноттінгемпширі.

Незважаючи на те, що Вільям є великим футбольним фанатом, який підтримує "Астон Віллу", тепер він має майданчик для крикету "Овал", який регулярно використовує крикетний клуб округу Суррей.

Подружжя разом із титулами успадкувало величезний садовий центр у Лостуітелі в Корнуоллі, а також багато лісів та річок.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон стала принцесою Уельською. Після смерті принцеси Діани цей титул перейшов до Камілли Паркер-Боулз, другої дружини нині короля Карла III, проте вона ніколи ним не користувалася, віддавши перевагу титулу герцогині Корнуольської. Кетрін вже заявила, що дуже горда носити цей титул і піде власним шляхом.

На початку нового року пара може вирушити разом із дітьми в турне Австралією. Вони вирушать туди раніше за короля і його дружину Каміллу, щоб зміцнити відносини в Співдружності після смерті Її Величності.

Зараз у ЗМІ та соцмережах активно обговорюється недавній вихід Кейт та Вільяма в компанії герцогів Сассекських. Пари разом приїхали до Віндзору вшанувати пам'ять королеви. На думку експертів з мови тіла та журналістів, незважаючи на возз'єднання, відносини між двома сім'ями залишаються прохолодними і про реальне примирення не йдеться.