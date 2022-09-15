Принц Вільям отримав у спадок маєток вартістю понад 42 мільярди гривень

Після смерті королеви Єлизавети статки принца Уельського значно зросли.

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Принц Уельський Вільям отримав у спадок маєток вартістю понад 42 мільярди гривень (мільярд фунтів стерлінгів). Про це пише CNN Business.

Майбутній король Великобританії після смерті своєї бабусі Єлизавети ІІ значно примножив свої статки. Зокрема у минулому герцог Кембриджський став власником приватного маєтку у Корнуоллі.

"Королівські заповіти приховані, тому ми не маємо жодного уявлення про те, що в них є і скільки це коштує, і це ніколи не оприлюднюється", — зазначила авторка книги про королівські фінанси.

Проте відомо, що покійна королева Єлизавета володіла багатомільйонними статками, які успадкувала від свого батька, короля Великобританії Георга VI. Зокрема йдеться про замок Балморал у Шотландії (де і померла 96-річна королева), маєток Сандрінгем у Норфолку, численні колекції мистецтва, коштовності тощо.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Старший онук королеви Єлизавети ІІ отримав у приватну власність маєток герцогства Корнуолл у південно-західній Англії. Маєток створили у 1337 році за правління короля Едуарда ІІІ. Його оцінюють приблизно в 1 мільярд фунтів стерлінгів (понад 42 мільярди гривень).

Дохід від маєтку в Корнуоллі "використовується для фінансування державної, приватної та благодійної діяльності" герцога Корнуольського, про що йдеться на його офіційному сайті. Наразі цей титул, разом з титулом принца Уельського, носить старший син короля Карла ІІІ (Чарльза).

[ + – ] Принц Гаррі та принц Вільям Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Вільям та Кейт Міддлтон стали мільярдерами після смерті королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про роман 20-річної давності між принцом Вільямом та співачкою Брітні Спірс.