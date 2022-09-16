Бывшая девушка Кличко Хайден Панеттьери появилась на красной дорожке в роскошном костюме

Актриса постепенно возвращается в шоу-бизнес после продолжительных проблем со здоровьем.

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33-летняя американская актриса Хайдент Панеттьери после длительного отсутствия в публичном пространстве постепенно возвращается в профессию и в мир шоу-бизнеса, все чаще появляясь на красных дорожках мировых премьер и церемоний. Так, недавно бывшая девушка украинского боксера Владимира Кличко и мать его дочери посетила премьеру байопика "Блондинка" в Лос-Анджелесе, появившись в китайском театре TCL в Голливуде в роскошном красном наряде от Alexander McQueen.

[ + – ] Хайден Панеттьери Фото: Getty

Элегантный огненно-красный брючный костюм отличался жакетом ассиметричного кроя, а также слегка расклешенными брюками. Продолжая яркую тему, актриса выбрала яркую красную помаду и подчеркнула с помощью макияжа естественные черты красивого лица. Ее волосы были собраны в элегантную прическу, а образ дополняли серьги и черные босоножки на высоком каблуке.

Фотографией с ковровой дорожки она поделилась на своей странице в соцсети.

На мероприятие девушка пришла, чтобы поддержать исполнительницу главной роли в фильме Ану де Армас, которая играет Мэрилин Монро в фильме режиссера Эндрю Доминика о ее жизни и карьере на протяжении 1950-х и начала 60-х годов.

Кроме того, выход Хайден в свет ознаменовал ее возвращение к нормальной жизни актрисы, которая недавно публично рассказала о своей многолетней зависимости от алкоголя и опиоидов.

Успела Панеттьери побывать и на вечеринке The Hollywood Reporter Emmy в Лос-Анджелесе. Она выглядела роскошно в красивом черном укороченном топе и строгих брюках от Alexander McQueen, дополненных красным клатчем, туфлями-лодочками цвета металлик и с зачесанными назад волосами.

Недавно Хайден снялась в шестой части хоррора "Крик". Это ее первая роль в фильме за последние восемь лет.

Напомним, актриса показала фотографии со своего дня рождения, который отметила в компании друзей, а также рассказала об отношениях с Кличко.