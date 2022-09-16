Колишня дівчина Кличка Гейден Панеттьєр з'явилася на червоній доріжці в розкішному костюмі

Акторка поступово повертається в шоу-бізнес після тривалих проблем зі здоров'ям.

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33-річна американська акторка Гейден Панеттьєр після тривалої відсутності в публічному просторі поступово повертається в професію та світ шоу-бізнесу, все частіше з'являючись на червоних доріжках світових прем'єр і церемоній. Нещодавно колишня дівчина українського боксера Володимира Кличка та мати його дочки відвідала прем'єру байопіку "Блондинка" в Лос-Анджелесі, з'явившися в китайському театрі TCL у Голлівуді в розкішному червоному вбранні від Alexander McQueen.

[ + – ] Гейден Панеттьєр Фото: татуировки

Елегантний вогняно-червоний штанний костюм вирізнявся жакетом асиметричного крою, а також злегка розкльошеними брюками. Продовжуючи яскраву тему, акторка вибрала яскраву червону помаду й підкреслила за допомогою макіяжу природні риси гарного обличчя. Її волосся було зібране в елегантну зачіску, а образ доповнювали сережки та чорні босоніжки на високих підборах.

Фотографією з червоної доріжки вона поділилася на своїй сторінці в соцмережі.

На захід дівчина прийшла, щоб підтримати виконавицю головної ролі у фільмі Ану де Армас, яка грає Мерілін Монро у фільмі режисера Ендрю Домініка про її життя та кар'єру протягом 1950-х і початку 60-х років.

Крім того, вихід Гейден у світ ознаменував її повернення до нормального життя акторки, яка нещодавно публічно розповіла про свою багаторічну залежність від алкоголю та опіоїдів.

Встигла Панеттьєр побувати й на вечірці The Hollywood Reporter Emmy в Лос-Анджелесі. Вона мала розкішний вигляд у красивому чорному вкороченому топі та строгих штанах від Alexander McQueen, доповнених червоним клатчем, туфлями-човниками кольору металік і з зачесаним назад волоссям.

Нещодавно Гейден знялася в шостій частині хорору "Крик". Це її перша роль у фільмі за останні вісім років.

Нагадаємо, акторка показала фотографії зі свого дня народження, який відзначила в компанії друзів, а також розповіла про стосунки з Кличком.