У гроба королевы Елизаветы арестовали мужчину, который пытался сорвать штандарт

Чтобы добраться до гроба усопшего монарха нарушитель отстоял 13-часовую очередь.

Related video

Прощание с королевой Елизаветой II не проходи без скандалов. Прямо в Вестминстер-холле арестовали мужчину, который прорвался к гробу и пытался сорвать королевский штандарт, которым гроб покрыт. Об этом пишет Daily Mail.

Полиция его повалила на пол и арестовала. В Скотленд-ярде подтвердили, что мужчина был арестован по подозрению в нарушении общественного порядка и сейчас находится под стражей.

Прочие люди в очереди рассказали, что нарушитель вел себя странно. Остальные общались или взаимодействовали друг с другом, он же держался особняком. А, уже войдя в Вестминстер-холл, он сорвался с места и подбежал к гробу.

[ + – ] Мужчина пытался сорвать штандарт с гроба королевы Елизаветы II

Интересно, но чтобы добраться до гроба королевы, мужчина отстоял многокилометровую очередь, что заняло у него почти 14 часов.

[ + – ] Мужчина, задержанный на прощании с королевой Елизаветой Фото: Скриншот

Напомним, это не первый скандал, который произошел на церемонии прощания с покойным монархом. Еще пока гроб был в Эдинбурге, Шотландия, футбольный фанат из толпы начал кричать на принца Эндрю, напоминая ему о сексуальном скандале с Джеффри Эпштейном. Того нарушителя также арестовали.

Четверо детей Елизаветы II шли за гробом королевы, и в какой-то момент молодой человек в первом ряду закричал: "Эндрю, ты больной старик". Это произошло в тот момент, когда 62-летний принц проходил мимо него.

Полиция быстро повалила нарушителя порядка на землю и арестовала его.

Прощание с королевой продлится до понедельника, когда состоятся похороны. Доступ в Вестминстер-холл в Лондоне открыт круглосуточно. Очередь из желающих простится с королевой Елизаветой II даже видна на снимках из космоса.

И знаменитости также стоят в ней наравне со всеми. Так, Дэвид Бекхэм стоял 12 часов. Известный футболист рассказал, что взял с собой зонт на случай дождя и тепло оделся. А, стоя в очереди, общался со своими поклонниками, раздавал автографы, не отказывал в селфи, и угощался пончиками. По словам Бекхэма, он стоял в очереди с двух часов ночи.