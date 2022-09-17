Біля труни королеви Єлизавети заарештували чоловіка, який намагався зірвати штандарт

Щоб дістатися труни покійного монарха порушник відстояв 13-годинну чергу.

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Прощання з королевою Єлизаветою II не проходь без скандалів. Прямо у Вестмінстер-холі заарештували чоловіка, який прорвався до труни і намагався зірвати королівський штандарт, яким покрита труна. Про це пише Daily Mail.

Поліція його повалила на підлогу та заарештувала. У Скотленд-ярді підтвердили, що чоловіка заарештували за підозрою в порушенні громадського порядку і зараз він перебуває під вартою.

Інші люди у черзі розповіли, що порушник поводився дивно. Інші спілкувалися або взаємодіяли один з одним, він же тримався одноосібно. А вже увійшовши до Вестмінстер-холу, він зірвався з місця і підбіг до труни.

[ + – ] Чоловік намагався зірвати штандарт із труни королеви Єлизавети II

Цікаво, але щоб дістатися труни королеви, чоловік відстояв багатокілометрову чергу, що зайняло в нього майже 14 годин.

[ + – ] Чоловік, затриманий на прощанні з королевою Єлизаветою Фото: Скриншот

Нагадаємо, це не перший скандал, який стався на церемонії прощання із покійною монархинею. Ще поки труна була в Единбурзі, Шотландія, футбольний фанат із натовпу почав кричати на принца Ендрю, нагадуючи йому про сексуальний скандал із Джеффрі Епштейном. Того порушника також заарештували.

Четверо дітей Єлизавети II йшли за труною королеви, і в якийсь момент молодик у першому ряду закричав : "Ендрю, ти хворий старий". Це сталося в той момент, коли 62-річний принц проходив повз нього.

Поліція швидко повалила порушника порядку на землю та заарештувала його.

Прощання з королевою триватиме до понеділка, коли відбудеться похорон. Доступ до Вестмінстер-холу в Лондоні відкрито цілодобово. Чергу з охочих попрощатися з королевою Єлизаветою II навіть видно на знімках із космосу.

І знаменитості також стоять у ній нарівні з усіма. Так, Девід Бекхем стояв 12 годин. Відомий футболіст розповів, що взяв із собою парасольку на випадок дощу і тепло одягнувся. А стоячи в черзі, спілкувався зі своїми шанувальниками, роздавав автографи, не відмовляв у селфі, і пригощався пончиками. За словами Бекхема, він стояв у черзі з другої години ночі.