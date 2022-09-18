Минус 14 кг: Андрей Данилко показал результаты своего похудения (фото)

Андрей Данилко похудел. Шоумен в последние месяцы придерживается определенного режима и не позволяет себе злоупотреблять алкоголем, как было ранее.

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Украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, продемонстрировал результаты своего похудения на 14 килограммов. Новые снимки певец и шоумен опубликовал в своем личном Instagram.

В частности, Андрей Данилко обнародовал совместные фотографии с "мамой Сердючки" Инной Белоконь, которые были сделаны при въезде в Латвию. Импровизированную фотосессию артист, видимо решил устроить накануне концерта, который проходил 17 сентября в Риге.

"Латвия, мы здесь! Давай встретимся завтра", — подписал шоумен совместные снимки с Инной Белоконь в своем Instagram.

Пользователи обратили внимание на хорошую форму Андрея Данилко и похвалили его за феноменальное похудение, о котором певец рассказывал ранее.

"Обожаю вас, Андрей. Вы так похудели!", "Похудел, как студент. А на руке — студентка", "Андрюха, красава. Хорошо похудел", "И как вам удалось так похудеть на 14 кг?", "Вот это результат похудения!" — написали комментаторы под публикацией и пожелали Верке Сердючке и ее "маме" удачных выступлений в странах Балтии.

[ + – ] Андрей Данилко похудел на 14 кг [ + – ] Андрей Данилко похудел на 14 кг [ + – ] Андрей Данилко похудел на 14 кг

[ + – ] Андрей Данилко показал результаты своего похудения

Стоит отметить, что в начале сентября Андрей Данилко давал интервью Youtube-проекту "И грянул Грэм", в котором рассказал о своем успешном похудении. По словам шоумена, после начала полномасштабного вторжения ВС РФ он кардинально изменил образ жизни, что позволило ему сбросить несколько лишних килограмм.

Андрей Данилко признался, что он похудел на 14 кг и даже в концертных турах придерживается режима сна.

"У меня как в пионерском лагере. Я встаю в 7:40, такое расписание, как в лагере я специально сделал. Да, я могу немного выпить, но это не так, как было в прошлом… Потому что я выпивал, чтобы уснуть… Я не мог уснуть и меня не брали таблетки, снотворные (препараты. — Ред.)", — рассказывал шоумен в интервью Youtube-проекту.

Во время полномасштабной войны, как утверждает Данилко, он "не раскисает" из-за плотного графика, в котором находит время на выступления, волонтерство и на занятие спортом.

Напомним, ранее Верка Сердючка, выступая на концерте в Амстердаме, попрощалась с Россией коронной фразой "Раша гудбай".

Также сообщалось, что Андрей Данилко высмеял украинскую певицу Светлану Лободу из-за ее слезливой песни, посвященной вторжению ВС РФ в Украину. По словам шоумена, артистка в своем клипе показывала неестетсвенные эмоции, снимая несколько дублей.

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