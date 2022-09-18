Мінус 14 кг: Андрій Данилко показав результати свого схуднення (фото)

Андрій Данилко схуд. Шоумен останні місяці дотримується певного режиму та не дозволяє собі зловживати алкоголем, як було раніше.

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Український артист Андрій Данилко, відомий під сценічним псевдонімом Вєрка Сердючка, продемонстрував результати свого схуднення на 14 кілограмів. Нові знімки співак та шоумен опублікував у своєму особистому Instagram.

Зокрема, Андрій Данилко оприлюднив спільні фотографії з "мамою Сердючки" Інною Білоконь, які було зроблено під час в'їзду в Латвію. Імпровізовану фотосесію артист, мабуть, вирішив влаштувати напередодні концерту, який проходив 17 вересня в Ризі.

"Латвія, ми тут! Давай зустрінемося завтра", — підписав шоумен спільні знімки з Інною Білоконь у своєму Instagram.

Користувачі звернули увагу на хорошу форму Андрія Данилка та похвалили його за феноменальне схуднення, про яке співак розповідав раніше.

"Люблю вас, Андрію. Ви так схудли!", "Схуд, як студент. А на руці — студентка", "Андрюха, красава. Гарно схуд", "І як вам вдалося так схуднути на 14 кг?", "Ось це результат схуднення!" — написали коментатори під публікацією та побажали Вєрці Сердючці та її "мамі" вдалих виступів у країнах Балтії.

[ + – ] Андрій Данилко схуд на 14 кг [ + – ] Андрій Данилко схуд на 14 кг [ + – ] Андрій Данилко схуд на 14 кг

[ + – ] Андрій Данилко показав результати свого схуднення

Варто зазначити, що на початку вересня Андрій Данилко давав інтерв'ю Youtube-проєкту "І гримнув Грім", в якому розповів про своє успішне схуднення. За словами шоумена, після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ він кардинально змінив спосіб життя, що дозволило йому скинути кілька зайвих кілограмів.

Андрій Данилко зізнався, що він схуд на 14 кг і навіть у концертних турах дотримується режиму сну.

"У мене, як у піонерському таборі. Я встаю о 7:40, такий розклад, як у таборі, я спеціально зробив. Так, я можу трохи випити, але це не так, як було в минулому... Тому що я випивав, щоб заснути... Я не міг заснути, і мене не брали пігулки, снодійні (препарати — ред.)", — розповідав шоумен в інтерв'ю Youtube-проєкту.

Під час повномасштабної війни, як стверджує Данилко, він "не розкисає" через щільний графік, у якому знаходить час на виступи, волонтерство та на заняття спортом.

Нагадаємо, раніше Вєрка Сердючка, виступаючи на концерті в Амстердамі, попрощалася з Росією коронною фразою "Раша гудбай".

Також повідомлялося, що Андрій Данилко висміяв українську співачку Світлану Лободу через її сльозливу пісню, присвячену вторгненню ЗС РФ в Україну. За словами шоумена, артистка у своєму кліпі показувала неприродні емоції, знімаючи кілька дублів.

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