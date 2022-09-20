Бейонсе в десятый раз за год попала в книгу рекордов Гиннеса

Наибольшее внимание заслужил новый альбом исполнительницы.

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41-летняя американская певица Бейонсе в десятый год попала в книгу рекордов Гиннеса. Об этом пишет Rolling Stone.

Исполнительница в стиле R&B получила более 10 записей в книге рекордов Гиннеса. Поводом гордости для артистки стал ее долгожданный седьмой альбом Renaissance, побивший сразу несколько важных рекордов. Звезду сцены внесли в Зал славы рекордов Гиннесса, где уже была экоактивистка Грета Тунберг, южнокорейская группа BTS и т.д.

В частности, певица в 2022 получила наибольшую сумму денег за всю свою историю, а предыдущие шесть альбомов Бейонсе получили знаменитую премию "Грэмми".

[ + – ] Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Кроме 41-летней Бейонсе, в книгу рекордов Гиннеса попала юная певица Билли Айлиш. Она получила запись в книге за "Большинство последовательных номинаций на "Грэмми" в категории "Женская запись года"" и как "Юный человек, выигравший "Тройную корону" кинономических наград". 20-летняя артистка ранее получила "Оскар", "Золотой глобус" и "Грэмми".

Напомним, полуголая Бейонсе сфотографировалась для обложки своего нового альбома.

Также Фокус писал о громкой вечеринке в честь 41-го дня рождения Бейонсе, гостями которой стали Меган Фокс с бойфрендом, Адель, семейство Кардашьян и т.д.