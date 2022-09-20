Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Бейонсе вдесяте за рік потрапила до книги рекордів Гіннеса

Бейонсе, Бейонсе пісні, новий альбом Бейонсе, Бейонсе побила рекорд гіннеса, Бейонсе книга рекордів гіннеса
Фото: Instagram beyonce | Бейонсе

Найбільшої уваги заслужив новий альбом виконавиці.

Related video

41-річна американська співачка Бейонсе вдесяте за рік потрапила до книги рекордів Гіннеса. Про це пише Rolling Stone.

Виконавиця у стилі R&B отримала понад 10 записів у книзі рекордів Гіннеса. Приводом для відзначення артистки став її довгоочікуваний сьомий альбом Renaissance, який побив одразу кілька важливих рекордів. Зірку сцени внесли в Зал слави рекордів Гіннеса, де уже була екоактивістка Грета Тунберг, південнокорейський гурт BTS тощо.

Зокрема співачка у 2022 отримала найбільшу суму грошей за всю свою історію, а попередні шість альбомів Бейонсе отримали знамениту премію "Греммі".

Бейонсе Fullscreen
Бейонсе
Фото: Instagram beyonce

Окрім 41-річної Бейонсе, до книги рекордів Гіннеса потрапила юна співачка Біллі Айліш. Вона отримала запис у книзі за "Більшість послідовних номінацій на "Греммі" в категорії "Жіночий запис року"" та як "Наймолодша людина, яка виграла "Потрійну корону" кіномузичних нагород". 20-річна артистка раніше отримала "Оскар", "Золотий глобус" та "Греммі".

Нагадаємо, напівгола Бейонсе сфотографувалася до обкладинки свого нового альбому.

Також Фокус писав про гучну вечірку на честь 41-го дня народження Бейонсе, гостями якої стали Меган Фокс з бойфрендом, Адель, сімейство Кардаш'ян тощо.