Найбільшої уваги заслужив новий альбом виконавиці.

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41-річна американська співачка Бейонсе вдесяте за рік потрапила до книги рекордів Гіннеса. Про це пише Rolling Stone.

Виконавиця у стилі R&B отримала понад 10 записів у книзі рекордів Гіннеса. Приводом для відзначення артистки став її довгоочікуваний сьомий альбом Renaissance, який побив одразу кілька важливих рекордів. Зірку сцени внесли в Зал слави рекордів Гіннеса, де уже була екоактивістка Грета Тунберг, південнокорейський гурт BTS тощо.

Зокрема співачка у 2022 отримала найбільшу суму грошей за всю свою історію, а попередні шість альбомів Бейонсе отримали знамениту премію "Греммі".

[ + – ] Бейонсе Фото: Instagram beyonce

Окрім 41-річної Бейонсе, до книги рекордів Гіннеса потрапила юна співачка Біллі Айліш. Вона отримала запис у книзі за "Більшість послідовних номінацій на "Греммі" в категорії "Жіночий запис року"" та як "Наймолодша людина, яка виграла "Потрійну корону" кіномузичних нагород". 20-річна артистка раніше отримала "Оскар", "Золотий глобус" та "Греммі".

Нагадаємо, напівгола Бейонсе сфотографувалася до обкладинки свого нового альбому.

Також Фокус писав про гучну вечірку на честь 41-го дня народження Бейонсе, гостями якої стали Меган Фокс з бойфрендом, Адель, сімейство Кардаш'ян тощо.