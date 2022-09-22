Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

Ранее легендарный актер уже выразил свою поддержку Украине

Related video

86-летний актер Ален Делон возьмет интервью у украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Интервью покажут в пятницу, на канале TV5 Monde. Ранее звезда фильмов "Борсалино" и "Зорро", уже выражал свою поддержку Украине.

Он вернулся к общественной жизни после начала войны в Украине. До этого Ален Делон был на пенсии, давно не снимался в кино (его последний фильм – работа про Бельмондо, — вышел еще в 2015 году).

Однако сейчас Делон осудил зверства российских оккупантов и сказал, что он "глубоко тронут тем, что происходит с Украиной" и поэтому выражает свою поддержку. "Я сражаюсь за них", — сказал актер.

Представители французских телеканалов LCP, Nice-Matin, Ouest-France и 20 Minutes прибудут в Киев, чтобы взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. С ними будет и Ален Делон.

86-летний актер также участвовал в специальной программе об украинском поэте Тарасе Шевченко. И прочитал несколько строк из стихотворения украинского классика.

Находясь на пенсии в течение последних десяти лет, Ален Делон говорил в 2021 году, что хочет снять свой последний фильм, "который останется в веках". Также он упоминал, что хочет уйти из жизни, воспользовавшись услугой эватаназии. В Швейцарии, где проживает актер, это законно.

Так сделал режиссер Жан-Люк Годар, которые в последние годы жил затворником в этой стране.