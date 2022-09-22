Ален Делон візьме інтерв'ю у Володимира Зеленського

Раніше легендарний актор уже висловив свою підтримку Україні

Related video

86-річний актор Ален Делон візьме інтерв'ю в президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Інтерв'ю покажуть у п'ятницю на каналі TV5 Monde. Раніше зірка фільмів "Борсаліно" та "Зорро" вже висловлював свою підтримку Україні.

Він повернувся до життя після початку війни в Україні. До цього Ален Делон був на пенсії, давно не знімався в кіно (його останній фільм — робота про Бельмондо, вийшов ще 2015 року).

Однак зараз Делон засудив звірства російських окупантів і сказав, що він "глибоко зворушений тим, що відбувається з Україною" і тому висловлює свою підтримку. "Я борюся за них", — сказав актор.

Представники французьких телеканалів LCP, Nice-Matin, Ouest-France та 20 Minutes прибудуть до Києва, щоби взяти інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського. З ними буде й Ален Делон.

86-річний актор також брав участь у спеціальній програмі про українського поета Тараса Шевченка. І прочитав кілька рядків із вірша українського класика.

Перебуваючи на пенсії протягом останніх десяти років, Ален Делон говорив у 2021 році, що хоче зняти свій останній фільм, який залишиться у століттях. Також він згадував, що хоче піти із життя, скориставшись послугою еватаназії. У Швейцарії, де мешкає актор, це законно.

Так зробив режисер Жан-Люк Годар, який останніми роками жив самітником у цій країні.