Нарушила этикет. В Сети распространяется самое редкое фото королевы Елизаветы II

Королева сама предложила идею для фото.

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В Сети активно распространяется самое редкое фото умершей королевы Великобритании Елизаветы II.

На снимках монарх позирует в образе, который создала британская дизайнер Анджела Келли, известная своим сотрудничеством с королевской семьей Великобритании. Она работала личным помощником и старшим костюмером королевы Елизаветы II с 2002 года до самой смерти монарха в 2022. Однако особенностью фото стала поза Елизаветы II, нарушившей королевский этикет — она засунула руки в карманы, чего до этого ни разу публично не делала.

"Много лет назад Ее Величество рассказало мне кое-что — тайное желание, которое она имела с детства. В течение всего времени пребывания королевы на троне ее фотографировали в бесчисленном количестве формальных образов. Однако ее величество давно хотела больше фотографироваться неформально и иметь свободу, например, позировать с руками в карманах", — признавалась впоследствии Анджела Келли.

В то время эту работу поручили фотографу Барри Джеффри, но королева Елизавета II прервала его, когда он начал объяснять, как будет происходить съемка.

"Нет, Берри, вот как мы это сделаем. Просто держите камеру", — обратилась к фотографу королева Великобритании.

По словам дизайнера, Ее Величество заняла свое положение перед объективом и стала принимать серию поз, скользя руками в карманах и кладя их на бедра.

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На снимках британский монарх выглядит довольно счастливой, искренне улыбаясь фотографу.

Напомним, как во время Лондонской недели моды почтили память британской королевы.

Также Фокус писал о том, как покойная королева Елизавета ІІ поддерживала Украину во время российского военного вторжения.