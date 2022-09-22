Порушила етикет. У мережі поширюється найрідкісніше фото королеви Єлизавети ІІ

Королева сама запропонувала ідею для фото.

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У мережі активно поширюється найбільш рідкісне фото померлої королеви Великобританії Єлизавети ІІ.

На знімках британський монарх позує в образі, який створила британська дизайнерка Анджела Келлі, котра відома своєю співпрацею з королівською родиною Великобританії. Вона працювала особистим помічником і старшим костюмером королеви Єлизавети II з 2002 до самої смерті монарха в 2022 році. Проте особливістю фото стала поза Єлизавети ІІ, яка порушила королівський етикет — вона засунула руки в кишені, чого до цього ні разу публічно не робила.

"Багато років тому Її Величність розповіла мені дещо — таємне бажання, яке вона мала з дитинства. Протягом усього часу перебування королеви на троні її фотографували в незліченній кількості формальних образів. Однак її величність давно хотіла більше фотографуватися неформально і мати свободу, наприклад, позувати з руками в кишенях", — зізнавалася згодом Анджела Келлі.

У той час цю роботу доручили фотографу Баррі Джеффрі, але королева Єлизавета ІІ перервала його, коли він почав пояснювати, як відбуватиметься зйомка.

"Ні, Беррі, ось як ми це зробимо. Просто тримайте камеру", — звернулася до фотографа королева Великобританії.

За словами дизайнерки, Її Величність зайняла своє положення перед об’єктивом та почала приймати серію поз, ковзаючи руками в кишені та кладучи їх на стегна.

[ + – ] Найрідкісніші фото королеви Єлизавети ІІ

На знімках британський монарх виглядає доволі щасливою, щиро посміхаючись фотографу.

Нагадаємо, як під час Лондонського тижня моди вшанували пам'ять британської королеви.

Також Фокус писав про те, як покійна королева Єлизавета підтримувала Україну під час російського воєнного вторгнення.