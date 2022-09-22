Принц Гарри и Меган Маркл уже вернулись в США после похорон королевы

Герцоги Сассекские решили не задерживаться в Великобритании

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Меган Маркл и принц Гарри уже вернулись в США после похорон королевы Елизаветы II. Они вылетели из аэропорта Хитроу еще во вторник, 20 сентября. Об этом пишет Hello Magazine.

Как сообщалось ранее, пара прибыла на британскую землю утром в субботу, 3 сентября, чтобы посетить несколько благотворительных мероприятий.

Когда бабушка принца Гарри скончалась 8 сентября, они, конечно, изменили свои планы и присоединились к прочим членам семьи на траурных мероприятиях.

Теперь, после 17 дней отсутствия Меган и Гарри вернулись к своим детям: Арчи и Лилибет.

[ + – ] Принц Гарри и Меган Маркл на похоронах королевы Елизаветы Фото: Скриншот

Журналисты и скорбящие, которые собирались у Букингемского дворца, чтобы почтить память королевы, были удивлены, когда 10 сентября братья: принцы Гарри и Уильям вместе с женами вышли к народу.

Позже стало известно, что это была инициатива Уильяма, который пригласил брата присоединится к нему.

Гарри также принял участие в бдении внуков королевы у ее гроба в Вестминстер-холле. И ему даже позволили надеть военную форму, хоть и без специальных эполет, которые бы подчеркивали его принадлежность к королевской семье.

У Гарри также был трогательный момент со своей племянницей, принцессой Шарлоттой, во время церемонии, когда они оба были на прощальной церемонии в Вестминстерском аббатстве.

Напомним, Меган Маркл просила у короля Карла III личной аудиенции, якобы для того, чтобы объясниться и попытаться исправить натянутые отношения. Но, судя по тому, как быстро герцоги улетели в США, встреча не состоялась.

Также стало известно, что Гарри был "унижен" на похоронах бабушки и все потому что во время траурного шествия военную форму ему надеть так и не позволили. Гарри служил в Афганистане, курировал несколько ветеранских организаций, так этот аспект оказался для него очень болезненным.