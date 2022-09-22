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Стиль життя Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Принц Гаррі та Меган Маркл вже повернулися до США після похорону королеви

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Фото: Getty Images | Принц Гаррі та Меган Маркл на похороні королеви Єлизавети

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Меган Маркл і принц Гаррі вже повернулися до США після похорону королеви Єлизавети II. Вони вилетіли з аеропорту Хітроу ще у вівторок, 20 вересня. Про це пише Hello Magazine.

Як повідомлялося раніше, пара прибула на британську землю вранці у суботу, 3 вересня, щоб відвідати кілька благодійних заходів.

Коли бабуся принца Гаррі померла 8 вересня, вони, звичайно, змінили свої плани та приєдналися до інших членів сім'ї на траурних заходах.

Тепер, після 17 днів відсутності Меган та Гаррі повернулися до своїх дітей: Арчі та Лілібет.

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Принц Гаррі та Меган Маркл на похороні королеви Єлизавети
Фото: Скриншот

Журналісти та скорботні, які збиралися біля Букінгемського палацу, щоб вшанувати пам'ять королеви, були здивовані, коли 10 вересня брати: принци Гаррі та Вільям разом із дружинами вийшли до народу.

Пізніше стало відомо, що це була ініціатива Вільяма, котрий запросив брата приєднатися до нього.

Гаррі також взяв участь у бдінні онуків королеви біля її труни у Вестмінстер-холі. І йому навіть дозволили надіти військову форму, хоч і без спеціальних еполетів, які б наголошували на його приналежності до королівської родини.

Гаррі також мав зворушливий момент зі своєю племінницею, принцесою Шарлоттою, під час церемонії, коли вони обидва були на прощальній церемонії у Вестмінстерському абатстві.

Нагадаємо, Меган Маркл просила у короля Карла III особистої аудієнції, нібито для того, щоб порозумітися і спробувати виправити натягнуті стосунки. Але, судячи з того, як швидко герцоги відлетіли до США, зустріч не відбулася.

Також стало відомо, що Гаррі "принизили" на похороні бабусі і все тому, що під час траурної ходи військову форму йому вдягнути так і не дозволили. Гаррі служив в Афганістані, курирував кілька ветеранських організацій, тому цей аспект виявився для нього дуже болючим.