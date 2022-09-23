"Ей это нравилось". Мечта королевы Елизаветы, которая так и не сбылась

Королева обожала лошадей и конные скачки.

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Накануне стало известно о желании королевы Елизаветы II, которое так и не сбылось при жизни монарха. Об этом пишет Hello Magazine.

Королева Великобритании всю жизнь обожала лошадей и конные скачки. В ее владениях были животные самых лучших пород, специально выращенные для участия в соревнованиях. После смерти Ее Величества спортивная журналистка Клер Болдинг, знавшая британского монарха всю свою жизнь, поделилась желанием Елизаветы II, связанным со скачками, которое так и не сбылось при ее жизни.

"Скачки— это непредсказуемый вид спорта, но Ее Величеству понравился вызов попытаться вывести лошадей, которые могли бы конкурировать с большими соперниками в Ирландии… Поскольку [лошадь королевы] Ореол финишировал вторым в Дерби через несколько дней после ее коронации в 1953 году, целью Ее Величества было выиграть самую большую скачку из всех", — призналась журналистка.

[ + – ] Королева Елизавета обожала лошадей и конные скачки Фото: Getty Images

Однако этого так и не произошло при жизни монарха, но королева выиграла все остальные британские классические соревнования с домашними лошадьми.

Королева Великобритании так сильно любила лошадей, что установила камеру в боксах в Сандрингеме, чтобы иметь возможность наблюдать, как они рождаются, на своем iPad. Или же монарх лично спускалась в конюшни.

Выступая на BBC во время последнего путешествия королевы из Нортхолта в Букингемский дворец, Клер глубже рассказала о любви королевы к скачкам, отметив: "Скачки были страстью, которую она разделяла с публикой. Королева любила ходить в конюшню, чтобы увидеть лошадей".

[ + – ] Еще одна любовь королевы — корги Фото: Скриншот

"Для нее скачки были прекрасным делом, от которого она могла наслаждаться, ей это нравилось", — добавила журналистка.

Напомним, корги королевы простились со своей хозяйкой.

Также Фокус писал о самом редком фото королевы Елизаветы, на котором она нарушила этикет.