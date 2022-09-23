"Їй це подобалось". Мрія королеви Єлизавети, яка так і не збулась

Королева обожнювала коней та кінні перегони.

Related video

Напередодні стало відомо про бажання королеви Єлизавети ІІ, яке так і не збулось за життя монарха. Про це пише Hello Magazine.

Королева Великобританії все життя обожнювала коней та кінні перегони. У її володіннях були тварини найкращих порід, спеціально вирощені для участі у змаганнях. Після смерті Її Величності спортивна журналістка Клер Болдінг, яка знала британського монарха все своє життя, поділилася бажанням Єлизавети ІІ, пов’язаним із перегонами, яке так і не збулося за її життя.

"Перегони — це непередбачуваний вид спорту, але Її Величності сподобався виклик спробувати вивести коней, які могли б конкурувати з більшими операціями в Ірландії… Оскільки [кінь королеви] Ореол фінішувала другим у Дербі через кілька днів після її коронації в 1953 році, метою Її Величності було виграти найбільші перегони з усіх", — зізналася журналістка.

[ + – ] Королева Єлизавета обожнювала коней та кінні перегони Фото: Getty Images

Проте цього так і не сталося за життя монарха, але королева виграла всі інші британські класичні змагання з домашніми конями.

Королева Великобританії так сильно любила коней, що встановила камеру в боксах в Сандрінгемі, щоб мати можливість спостерігати, як вони народжуються, на своєму iPad. Або ж монарх особисто спускалася у стайні.

Виступаючи на BBC під час останньої подорожі королеви з Нортхолта до Букінгемського палацу, Клер глибше розповіла про любов королеви до перегонів, зазначивши: "Перегони були пристрастю, яку вона поділяла з публікою. Королева любила ходити до стайні, щоб побачити коней".

[ + – ] Ще одна любов королеви — коргі Фото: Скриншот

"Для неї перегони були чудовою справою, від якої вона могла насолоджуватися, їй це подобалося", — додала журналістка.

Нагадаємо, коргі королеви попрощалися зі своєю господинею.

Також Фокус писав про найрідкісніше фото королеви Єлизавети, на якому вона порушила етикет.