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Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

"Младший командир". Чем занималась королева Елизавета во время Второй мировой войны

Королева Елизавета II, королева Великобритании, умерла королева Елизавета, которую королева Елизавета делала во время второй мировой войны
Фото: Getty Images | Королева Елизавета II

Британская монарх стала первой женщиной в королевской семье, проходившей службу в британских вооруженных силах.

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Королева Елизавета II во время Второй мировой войны еще не исполняла своей главной роли в жизни, однако уже тогда занимала важное место в жизни британцев как дочь короля и принцесса. О том, чем занималась королева во время главного военного конфликта 20-го века, пишет Vogue.

В начале Второй мировой войны тогда еще принцессе Елизавете было всего 13 лет. Так ее вместе с младшей сестрой Маргарет эвакуировали подальше из Лондона, в более безопасное место. В Виндзорском замке будущая королева Великобритании и принцесса Маргарет находились довольно долго.

В 1940 году Елизавета II выступила с первой речью из гостиной Виндзорского дворца в пределах Детского часа BBC, пытаясь преподнести общественный моральный дух британцев.

Королева Елизавета в военной форме Fullscreen
Королева Елизавета в военной форме
Фото: Getty Images

Два года спустя королеву сфотографировали, когда она ухаживала за своими участками в Виндзорском замке в рамках правительственной кампании "Копай ради победы", во время которой людей призывали использовать сады и свободные участки земли для выращивания овощей, чтобы не допустить голод в стране.

В частности, дочь короля Великобритании Георга VI была первой женщиной в королевской семье, которая проходила службу в британских вооруженных силах.

Юная принцесса Елизавета с отцом Fullscreen
Юная принцесса Елизавета с отцом

Уже после своего совершеннолетия дочь британского короля попросила ее присоединить к вспомогательной территориальной службе (Auxiliary Territorial Service), женскому отделению британской армии. Однако отец будущей королевы позаботился о том, чтобы Елизавете не дали специального звания в армии. Принцесса начинала с должности второго заместителя, а затем ее повысили до младшего командира.

Напомним, о чем всегда мечтала королева Елизавета II.

Также Фокус писал о том, как королева Елизавета поддерживала Украину во время полномасштабного российского вторжения.