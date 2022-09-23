"Младший командир". Чем занималась королева Елизавета во время Второй мировой войны

Британская монарх стала первой женщиной в королевской семье, проходившей службу в британских вооруженных силах.

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Королева Елизавета II во время Второй мировой войны еще не исполняла своей главной роли в жизни, однако уже тогда занимала важное место в жизни британцев как дочь короля и принцесса. О том, чем занималась королева во время главного военного конфликта 20-го века, пишет Vogue.

В начале Второй мировой войны тогда еще принцессе Елизавете было всего 13 лет. Так ее вместе с младшей сестрой Маргарет эвакуировали подальше из Лондона, в более безопасное место. В Виндзорском замке будущая королева Великобритании и принцесса Маргарет находились довольно долго.

В 1940 году Елизавета II выступила с первой речью из гостиной Виндзорского дворца в пределах Детского часа BBC, пытаясь преподнести общественный моральный дух британцев.

[ + – ] Королева Елизавета в военной форме Фото: Getty Images

Два года спустя королеву сфотографировали, когда она ухаживала за своими участками в Виндзорском замке в рамках правительственной кампании "Копай ради победы", во время которой людей призывали использовать сады и свободные участки земли для выращивания овощей, чтобы не допустить голод в стране.

В частности, дочь короля Великобритании Георга VI была первой женщиной в королевской семье, которая проходила службу в британских вооруженных силах.

[ + – ] Юная принцесса Елизавета с отцом

Уже после своего совершеннолетия дочь британского короля попросила ее присоединить к вспомогательной территориальной службе (Auxiliary Territorial Service), женскому отделению британской армии. Однако отец будущей королевы позаботился о том, чтобы Елизавете не дали специального звания в армии. Принцесса начинала с должности второго заместителя, а затем ее повысили до младшего командира.

Напомним, о чем всегда мечтала королева Елизавета II.

Также Фокус писал о том, как королева Елизавета поддерживала Украину во время полномасштабного российского вторжения.