"Молодший командир". Чим займалася королева Єлизавета під час Другої світової війни

Британська монархиня стала першою жінкою в королівській родині, яка проходила службу в британських збройних силах.

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Королева Єлизавета ІІ під час Другої світової війни ще не виконувала своєї головної ролі життя, проте вже тоді посідала важливе місце у житті британців як донька короля та принцеса. Про те, чим займалася королева під час головного воєнного конфлікту 20 століття, пише Vogue.

На початку Другої світової війни тоді ще принцесі Єлизаветі було всього лише 13 років. То ж її разом з молодшою сестрою Маргарет евакуювали подалі з Лондона, у більш безпечне місце. У Віндзорському замку майбутня королева Великобританії та принцеса Маргарет перебували доволі тривалий час.

У 1940 Єлизавета ІІ виступила з першою промовою з вітальні Віндзорського палацу в межах Дитячої години BBC, намагаючись піднести суспільний моральний дух британців.

[ + – ] Королева Єлизавета у військовій формі Фото: Getty Images

Через два роки королеву сфотографували, коли вона доглядала за своїми ділянками у Віндзорському замку в межах урядової кампанії "Копай заради перемоги", під час якої людей закликали використовувати сади та кожну вільну ділянку землі для вирощування овочів, щоб не допустити голод у країні.

Зокрема донька короля Великобританії Георга VI була першою жінкою в королівській родині, яка проходила службу в британських збройних силах.

[ + – ] Юна принцеса Єлизавета з батьком

Уже після свого повноліття донька британського короля попросила, аби її приєднали до до допоміжної територіальної служби (Auxiliary Territorial Service), жіночого відділення британської армії. Проте батько майбутньої королеви подбав про те, щоб Єлизаветі не дали спеціального звання в армії. Принцеса починала з посади другого заступника, а згодом її підвищили до молодшого командира.

Нагадаємо, про що завжди мріяла королева Єлизавета ІІ.

Також Фокус писав про те, як королева Єлизавета підтримувала Україну під час повномасштабного російського вторгнення.