Тайный сын короля Карла III показал последнее письмо Елизавете II

Ответа от Ее Величества на свое послание австралиец так и не дождался.

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56-летний инженер из Квинсленда (Австралия) Саймон Чарльз Доранте-Дэй продолжает активно утверждать, что является тайным сыном нынешнего короля Великобритании Карла III и его жены Камиллы. Незадолго до смерти Елизаветы II мужчина даже отправил ей письмо, которое та оставила без ответа. Обнародовать его он решил только сейчас, поскольку считает, что считает это вполне уместным, о чем и рассказал в эфире 7News.

"Когда она скончалась, я был разочарован тем, что она умерла, не ответив на мое сообщение. Это было первое, о чем я подумал – просто грустно, потому что окно возможностей закрылось", – пояснил он.

Письмо было написано в ноябре прошлого года. Прежде, чем отправлять его в Букингемский дворец, Саймон проконсультировался с генерал-губернатором Квинсленда Жанетт Янг.

[ + – ] Копии письма Доранте-Дея, написанного королеве, а также переписки с генерал-губернатором Квинсленда. Фото: 7NEWS.com.au

"Ваше Величество, во-первых, я надеюсь, что это письмо застанет вас здоровым и в хорошем настроении в преддверии фестивального сезона. Я позволю себе обратиться к вам через канцелярию губернатора, однако, учитывая положение, в котором оказались я и моя семья, мы считаем, что это действие оправдано. Я, конечно, могу понять и до некоторой степени простить действия, которые были предприняты в прошлом в связи с моим существованием, но я не могу забыть то, что произошло. Я считаю, что эти действия были предприняты, чтобы скрыть мою настоящую личность. Кроме того, за годы проживания в семье Дэй мои приемные бабушка и дедушка Уинифред и Эрнест Боулден часто рассказывали о том времени, когда они работали в королевском доме. Затем во время моего последнего визита в Соединенное Королевство в 1998 году моя приемная бабушка Уинифред сама сказала мне, что моими биологическими родителями были ваш сын Чарльз и его жена Камилла", – гласит текст письма.

[ + – ] Письмо Саймона Доранте-Дэея королеве в ноябре прошлого года Фото: Скриншот

Он добавил, что было бы "наивно" думать, что королева не знала о сделанных заявлениях или что она не следила внимательно за событиями.

"Впоследствии вы все будете знать о действиях, которые я недавно предпринял, и об уровне внимания к ним. Я пишу от имени своей семьи и прошу вашей помощи в решении этой проблемы и прекращении этого глобального нападения. Дай Бог вам силы выступить вперед", – завершил свое послание отец девятерых детей.

Доранте-Дэй много лет настаивает на том, чтобы члены королевской семьи прошли тест ДНК. Он уверен, что это докажет его прямое родство с королевской семьей, и даже обращался за советом к старшему юрисконсульту.

"Трудно не воспринимать то, что Чарльз назвал Уильяма принцем Уэльским, чем-то иным, кроме как пинком в лицо", – заявил Саймон вскоре после смерти королевы. Он намерен добиться ДНК-экспертизы через суд.

Напомним, что известно о тайном сыне монаршей пары Великобритании, который недавно заявил о желании встретиться с принцем Гарри.