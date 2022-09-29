Таємний син короля Карла III показав останній лист Єлизаветі II

Відповіді від Її Величності на своє послання австралієць так і не дочекався.

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56-річний інженер із Квінсленду (Австралія) Саймон Чарльз Доранте-Дей продовжує активно стверджувати, що є таємним сином нинішнього короля Великобританії Карла III та його дружини Камілли. Незадовго до смерті Єлизавети II чоловік навіть надіслав їй листа, який та залишила без відповіді. Оприлюднити його він вирішив тільки зараз, оскільки вважає, що вважає це цілком доречним, про що розповів в ефірі 7News.

"Коли вона померла, я був розчарований тим, що вона померла, не відповівши на моє повідомлення. Це було перше, про що я подумав — просто сумно, тому що вікно можливостей зачинилося", — пояснив він.

Лист написаний у листопаді минулого року. Перш ніж відправляти його до Букінгемського палацу, Саймон проконсультувався з генерал-губернаторкою Квінсленду Жанетт Янг.

[ + – ] Копії листа Доранте-Дея, написаного королеві, а також листування з генерал-губернаторкою Квінсленду Фото: 7NEWS.com.au

"Ваша Величність, по-перше, я сподіваюся, що цей лист застане вас здоровою і в хорошому настрої напередодні фестивального сезону. Я дозволю собі звернутися до вас через канцелярію губернатора, проте, враховуючи становище, в якому опинилися я та моя сім'я, ми вважаємо, що виправдана дія. Звичайно, можу зрозуміти і до певної міри пробачити дії, які були вжиті в минулому у зв'язку з моїм існуванням, але я не можу забути те, що сталося, щоб приховати мою справжню особистість. Крім того, за роки проживання в сім'ї Дей мої прийомні бабуся і дідусь Вініфред і Ернест Боулден часто розповідали про той час, коли вони працювали в королівському домі. Потім під час мого останнього візиту у Сполучене Королівство у 1998 році моя прийомна бабуся Вініфред сама сказала мені, що моїми біологічними батьками були ваш син Чарльз та його дружина Камілла», — каже текст листа.

[ + – ] Лист Саймона Доранте-Дея королеві в листопаді минулого року Фото: Скриншот

Він додав, що було б "наївно" думати, що королева не знала про зроблені заяви або що вона не пильно стежила за подіями.

"Згодом ви всі знатимете про дії, які я нещодавно зробив, і про рівень уваги до них. Я пишу від імені своєї сім'ї і прошу вашої допомоги у розв'язанні цієї проблеми та припинення цього глобального нападу. Дай Бог вам сили виступити вперед", — завершив своє послання батько дев'ятьох дітей.

Доранте-Дей багато років наполягає, щоб члени королівської сім'ї пройшли тест ДНК. Він упевнений, що це доведе його пряму спорідненість із королівською сім'єю, і навіть звертався за порадою до старшого юрисконсульта.

"Важко не сприймати те, що Чарльз назвав Вільяма принцом Уельським, чимось іншим, окрім як стусаном в обличчя", — заявив Саймон незабаром після смерті королеви. Він має намір добитися ДНК-експертизи через суд.

Нагадаємо, що відомо про таємного сина монаршої пари Великобританії, який нещодавно заявив про бажання зустрітися з принцом Гаррі.