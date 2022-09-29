Кузен покойной королевы Елизаветы выставил на продажу родовое поместье

Купить его можно за скромные почти пять миллионов фунтов стерлингов

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Герцог Глостерский, кузен покойной королевы Елизаветы II выставил на продажу родовое гнездо. Поместье Барнуэлл, памятник архитектуры с богатой историей, можно приобрести за скромные 4,75 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Поместье Барнуэлл в Нортгемптоншире было построено 436 лет назад. Но сам герцог Глостерский с супругой там не живет с 1995 года, переехав в Кенсингтонский дворец.

[ + – ] Поместье герцога Глостерского, кузена королевы Фото: Скриншот

Содержать огромное поместье эпохи Тюдоров оказалось слишком дорого даже для члена королевской семьи. Герцог приходился покойному монарху двоюродным братом. Его отец, принц Генри, был младшим братом короля Георга VI.

Помимо усадьбы эпохи Тюдоров с восемью спальнями, в Барнуэлле есть сторожка с двойными круглыми башнями и древними каменными стенами — остатки замка Барнуэлл, построенного в 1266 году.

[ + – ] Поместье герцога Глостерского, кузена королевы Фото: Скриншот

Внутри в общей сложности 40 комнат, включая четыре приемные, шесть ванных комнат и множество комнат, обставленных антиквариатом.

С 1999 года поместье является домом для одного из ведущих британских антикваров.

Принц Ричард и его жена Биргитта, герцог и герцогиня Глостерские уже выставили многое из обстановки дома на аукцион, который пройдет в этом месяце.

Поместье Барнуэлл было домом для семьи герцога многие столетия, здесь выросли их дети: Александр Виндзор, графа Ольстер, леди Давина Виндзор и леди Роуз Гилман, но им пришлось переехать и сдать имение в аренду из-за непомерных трат на его содержание.

Примечательно, но сейчас герцог и его супруга занимают те самые апартаменты в Кенсингтонском дворце, в которых жили принц Гарри и Меган Маркл, пока не переехали в США.

Напомним, ранее хозяйка замка Хайклер, где снимали культовый сериал "Аббатство Даунтон" и многие другие фильмы и сериалы, рассказала о том, как дорого приходится содержать огромное имение, где большинство комнат не используются годами.