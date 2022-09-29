Кузен покійної королеви Єлизавети виставив на продаж родовий маєток

Купити його можна за скромні майже п'ять мільйонів фунтів стерлінгів

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Герцог Глостерський, кузен покійної королеви Єлизавети II виставив на продаж родове гніздо. Маєток Барнуелл, пам'ятник архітектури з багатою історією, можна придбати за скромні 4,75 мільйона фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Маєток Барнуелл в Нортгемптонширі побудований 436 років тому. Але сам герцог Глостерський із дружиною там не живе з 1995 року, переїхавши до Кенсінгтонського палацу.

[ + – ] Маєток герцога Глостерського, кузена королеви Фото: Скриншот

Утримувати величезний маєток епохи Тюдорів виявилося занадто дорогим навіть для члена королівської родини. Герцог був покійній монархині двоюрідним братом. Його батько, принц Генрі, був молодшим братом короля Георга VI.

Крім садиби епохи Тюдорів з вісьма спальнями, в Барнуеллі є сторожка з подвійними круглими вежами і стародавніми кам'яними стінами — залишки замку Барнуелл, побудованого в 1266 році.

[ + – ] Маєток герцога Глостерського, кузена королеви Фото: Скриншот

Всередині загалом 40 кімнат, включаючи чотири приймальні, шість ванних кімнат та безліч кімнат, обставлених антикваріатом.

З 1999 р. маєток є домом для одного з провідних британських антикварів.

Принц Річард та його дружина Біргітта, герцог та герцогиня Глостерські вже виставили багато з будинку на аукціон, який пройде цього місяця.

Маєток Барнуелл був домом для сім'ї герцога багато століть, тут виросли їхні діти: Александр Віндзор, граф Ольстер, леді Давіна Віндзор та леді Роуз Гілман, але їм довелося переїхати і здати маєток в оренду через непомірні витрати на його утримання.

Але зараз герцог і його дружина займають ті самі апартаменти в Кенсінгтонському палаці, в яких жили принц Гаррі і Меган Маркл, поки не переїхали до США.

Нагадаємо, раніше господиня замку Хайклер, де знімали культовий серіал "Аббатство Даунтон" та багато інших фільмів та серіалів, розповіла про те, як дорого доводиться утримувати величезний маєток, де більшість кімнат не використовуються роками.