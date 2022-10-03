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Стиль жизни

В Англии девочка-альбинос и ее папа регулярно подвергаются нападкам со стороны расистов

Малькольм Джон с женой и необычной дочкой
Фото: mirror.co.uk | Малькольм Джон с женой и необычной дочкой

Родителям особенного ребенка достается как от белых, так и от черных сограждан

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С неожиданной проблемой столкнулись 60-летний Малькольм Джон и его 33-летняя гражданская супруга Марва Хоума, проживающие в южной части Лондона. Когда они ждали появления на свет дочери, то предполагали, что она будет темнокожей (как папа), или с белой кожей со смуглым оттенком (как мама). Но Джулия-Мэри пришла в этот мир со светлыми волосами, голубыми глазами и бледной кожей. У нее альбинизм – редкое генетическое заболевание, которое делает кожу очень чувствительной к солнечным лучам (может привести к раку кожи), а также провоцирует проблемы со зрением. Причем лишь через два месяца после рождения Джулии-Мэри врач, наблюдавший ребенка, смог установить этот диагноз.

Мама девочки стала "параноиком", защищая ее от солнечных лучей Fullscreen
Мама девочки стала "параноиком", защищая ее от солнечных лучей

Однако вовсе не перспектива для девочки всю жизнь прятаться от солнца и носить очки напугала счастливых родителей. Их особенная девочка едва ли не с рождения подвергается нападкам на расистской почве, сообщает издание Метrо. Особенно часто это случается, когда она гуляет на улице со своим папой. "Люди подходят и интересуются, что пожилой темнокожий мужчина делает с маленькой белой девочкой. Когда Малькольм отвечает, что это его ребенок, то многие не верят и смеются. А некоторые даже считали, что он похитил девочку и хотели вызвать полицию! В эти моменты мне было жалко смотреть на моего мужа", – рассказывает Марва Хоума. Однажды кто-то из прохожих (причем темнокожий!) обозвал Джулию-Мэри "белой обезьянкой", после чего нервы у ее мамы сдали и она обратилась в полицию с жалобой на дискриминацию по цвету кожи. Причем как со стороны белых, так и со стороны темнокожих сограждан.

Малькольм Джон с Джулией-Мэри Fullscreen
Малькольм Джон с Джулией-Мэри
Фото: mirror.co.uk

Но не все так плохо. В свои 15 месяцев девочка-альбинос уже делает неплохую карьеру в детском модельном бизнесе. Правда, мама Джулии-Мэри стала, как она сама это называет, "параноиком" в вопросе защиты ребенка от воздействия солнечных лучей. А это приносит неудобства, к примеру, при съемках ребенка в дневное время.

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