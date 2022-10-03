В Англии девочка-альбинос и ее папа регулярно подвергаются нападкам со стороны расистов

Родителям особенного ребенка достается как от белых, так и от черных сограждан

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С неожиданной проблемой столкнулись 60-летний Малькольм Джон и его 33-летняя гражданская супруга Марва Хоума, проживающие в южной части Лондона. Когда они ждали появления на свет дочери, то предполагали, что она будет темнокожей (как папа), или с белой кожей со смуглым оттенком (как мама). Но Джулия-Мэри пришла в этот мир со светлыми волосами, голубыми глазами и бледной кожей. У нее альбинизм – редкое генетическое заболевание, которое делает кожу очень чувствительной к солнечным лучам (может привести к раку кожи), а также провоцирует проблемы со зрением. Причем лишь через два месяца после рождения Джулии-Мэри врач, наблюдавший ребенка, смог установить этот диагноз.

[ + – ] Мама девочки стала "параноиком", защищая ее от солнечных лучей

Однако вовсе не перспектива для девочки всю жизнь прятаться от солнца и носить очки напугала счастливых родителей. Их особенная девочка едва ли не с рождения подвергается нападкам на расистской почве, сообщает издание Метrо. Особенно часто это случается, когда она гуляет на улице со своим папой. "Люди подходят и интересуются, что пожилой темнокожий мужчина делает с маленькой белой девочкой. Когда Малькольм отвечает, что это его ребенок, то многие не верят и смеются. А некоторые даже считали, что он похитил девочку и хотели вызвать полицию! В эти моменты мне было жалко смотреть на моего мужа", – рассказывает Марва Хоума. Однажды кто-то из прохожих (причем темнокожий!) обозвал Джулию-Мэри "белой обезьянкой", после чего нервы у ее мамы сдали и она обратилась в полицию с жалобой на дискриминацию по цвету кожи. Причем как со стороны белых, так и со стороны темнокожих сограждан.

[ + – ] Малькольм Джон с Джулией-Мэри Фото: mirror.co.uk

Но не все так плохо. В свои 15 месяцев девочка-альбинос уже делает неплохую карьеру в детском модельном бизнесе. Правда, мама Джулии-Мэри стала, как она сама это называет, "параноиком" в вопросе защиты ребенка от воздействия солнечных лучей. А это приносит неудобства, к примеру, при съемках ребенка в дневное время.

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