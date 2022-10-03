В Англії дівчинка-альбінос та її тато регулярно зазнають нападок з боку расистів

Батькам особливої дитини дістається як від білих, так і від темношкірих співгромадян.

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З несподіваною проблемою зіштовхнулися 60-річний Малькольм Джон та його 33-річна цивільна дружина Марва Хоума, які проживають у південній частині Лондона. Коли вони чекали появи на світ доньки, то припускали, що вона буде темношкірою (як тато), або з білою шкірою зі смаглявим відтінком (як мама). Але Джулія-Мері прийшла в цей світ зі світлим волоссям, блакитними очима та блідою шкірою. У неї альбінізм — рідкісне генетичне захворювання, яке робить шкіру дуже чутливою до сонячних променів (може призвести до раку шкіри), а також провокує проблеми із зором. Причому лише через два місяці після народження Джулії-Мері лікар, який спостерігав за дитиною, зміг встановити цей діагноз.

[ + – ] Мама дівчинки стала "параноїком", захищаючи її від сонячних променів

Проте зовсім не перспектива для дівчинки все життя ховатися від сонця та носити окуляри налякала щасливих батьків. Їхня особлива дівчинка чи не з народження піддається нападкам на расистському ґрунті, повідомляє видання Метrо. Особливо це часто трапляється, коли вона гуляє на вулиці зі своїм татом. "Люди підходять і цікавляться, що літній темношкірий чоловік робить з маленькою білою дівчинкою. Коли Малькольм відповідає, що це його дитина, то багато хто не вірить і сміється. А дехто навіть вважав, що він викрав дівчинку і хотів викликати поліцію! У ці моменти мені було шкода дивитися на мого чоловіка", — розповідає Марва Хоума. Якось хтось із перехожих (ще й темношкірий!) обізвав Джулію-Мері "білою мавпочкою", після чого нерви у її мами здали і вона звернулася до поліції зі скаргою на дискримінацію за кольором шкіри. До того ж як з боку білих, так і темношкірих співгромадян.

[ + – ] Малькольм Джон з Джулією-Мері Фото: Mirror

Але не все так погано. У свої 15 місяців дівчинка-альбінос вже робить непогану кар'єру у дитячому модельному бізнесі. Щоправда, мама Джулії-Мері стала, як вона сама це називає, "параноїком" у питанні захисту дитини від впливу сонячних променів. А це спричинює незручності, наприклад, під час зйомок дитини вдень.

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