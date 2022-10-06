Умерла Франка Фенди, дочь основателя модной династии Fendi
Одной из пяти сестер Фенди, которые поддерживали модный дом после смерти родителей, было 87 лет
В Риме скончалась Франка Фенди, одна из пяти дочерей основателей модного дома – Адель и Эдоардо Фенди. Франке было 87 лет, она умерла в своем доме, в окружении детей и внуков. Об этом пишет WWD.
Пять дочерей Адель и Эдоардо присоединились к семейному бизнесу в 1946 году, через 20 лет после основания марки. Именно тогда чета Фенди открыла свой первый бутик кожи и меха на улице Виа-дель-Плебишито в Риме.
Паола, Анна, Франка, Карла и Аида присоединились к семейному бизнесу и каждая получила в управление свою сферу.
Так, Франка отвечала за розничную торговлю в магазинах бренда в Риме, пока бизнес не был продан в 1999 году модному концерну LVMH.
Франка отошла от дел с момента продаж, но ее сестра Карла занимала пост почетного президента в совете директоров вплоть до своей смерти в 2017 году. Остальные сестры Фенди еще живы.
В 2001 году муж Франки Фенди, Луиджи Формилли, умер через несколько лет после того, как в 1996 году она пожертвовала ему свою почку. Он помог вывести Fendi на американский рынок, заключая сделки с универмагами.
В 2018 году Франка Фенди написала книгу мемуаров под названием Sei Con Me или "Ты со мной", после многочисленных просьб своих внуков, которые вечно просили ее рассказать истории из жизни.
Книга стала бестселлером – она рассказывает о ее личной и деловой жизни, отношениях с родителями, сестрами и мужем, а также о всех, с кем ей довелось поработать. Конечно, там есть главы и про Карла Лагерфельда. В 1965 году дизайнер присоединился к команде модного дома Fendi и стал креативным директором коллекций меха и женской одежды прет-а-порте.
Именно он создал знаменитый логотип Fendi: двойную букву F в квадрате.
У Франки и Луиджи остались четверо детей: Гвидо, Андреа, Лука и Федерика, бывший креативный директор линии Fendissime, а теперь соучредитель и руководитель платформы по перепродаже винтажных вещей Triple F.
Напомним, ранее, в августе 2022 года скончались два японских дизайнера, которые произвели революцию на модной сцене. Иссей Мияке умер 5 августа, а Ханаэ Мори, создавшая знаменитое свадебное платье японской императрицы Масако – 11 августа.