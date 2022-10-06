Умерла Франка Фенди, дочь основателя модной династии Fendi

Одной из пяти сестер Фенди, которые поддерживали модный дом после смерти родителей, было 87 лет

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В Риме скончалась Франка Фенди, одна из пяти дочерей основателей модного дома – Адель и Эдоардо Фенди. Франке было 87 лет, она умерла в своем доме, в окружении детей и внуков. Об этом пишет WWD.

Пять дочерей Адель и Эдоардо присоединились к семейному бизнесу в 1946 году, через 20 лет после основания марки. Именно тогда чета Фенди открыла свой первый бутик кожи и меха на улице Виа-дель-Плебишито в Риме.

[ + – ] Сестры Фенди: Анна, Карла, Франка, Аида и Паола Фото: Fendi

Паола, Анна, Франка, Карла и Аида присоединились к семейному бизнесу и каждая получила в управление свою сферу.

Так, Франка отвечала за розничную торговлю в магазинах бренда в Риме, пока бизнес не был продан в 1999 году модному концерну LVMH.

Франка отошла от дел с момента продаж, но ее сестра Карла занимала пост почетного президента в совете директоров вплоть до своей смерти в 2017 году. Остальные сестры Фенди еще живы.

В 2001 году муж Франки Фенди, Луиджи Формилли, умер через несколько лет после того, как в 1996 году она пожертвовала ему свою почку. Он помог вывести Fendi на американский рынок, заключая сделки с универмагами.

В 2018 году Франка Фенди написала книгу мемуаров под названием Sei Con Me или "Ты со мной", после многочисленных просьб своих внуков, которые вечно просили ее рассказать истории из жизни.

[ + – ] Франка Фенди с издателем своих мемуаров Sei Con Me Фото: Fendi

Книга стала бестселлером – она рассказывает о ее личной и деловой жизни, отношениях с родителями, сестрами и мужем, а также о всех, с кем ей довелось поработать. Конечно, там есть главы и про Карла Лагерфельда. В 1965 году дизайнер присоединился к команде модного дома Fendi и стал креативным директором коллекций меха и женской одежды прет-а-порте.

Именно он создал знаменитый логотип Fendi: двойную букву F в квадрате.

У Франки и Луиджи остались четверо детей: Гвидо, Андреа, Лука и Федерика, бывший креативный директор линии Fendissime, а теперь соучредитель и руководитель платформы по перепродаже винтажных вещей Triple F.

Напомним, ранее, в августе 2022 года скончались два японских дизайнера, которые произвели революцию на модной сцене. Иссей Мияке умер 5 августа, а Ханаэ Мори, создавшая знаменитое свадебное платье японской императрицы Масако – 11 августа.