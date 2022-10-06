Померла Франка Фенді, дочка засновника модної династії Fendi

Одній з п'яти сестер Фенді, які підтримували модний будинок після смерті батьків, було 87 років.

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У Римі померла Франка Фенді, одна з п'яти дочок засновників модного будинку — Адель та Едоардо Фенді. Франці було 87 років, вона померла у своєму будинку, в оточенні дітей та онуків. Про це пише WWD.

П'ять дочок Адель та Едоардо приєдналися до сімейного бізнесу в 1946 році, через 20 років після заснування марки. Саме тоді подружжя Фенді відкрило свій перший бутік шкіри та хутра на вулиці Віа-дель-Плебішито в Римі.

[ + – ] Сестри Фенді: Анна, Карла, Франка, Аїда та Паола Фото: Fendi

Паола, Анна, Франка, Карла й Аїда приєдналися до сімейного бізнесу та кожна отримала в управління свою сферу.

Так, Франка відповідала за роздрібну торгівлю в магазинах бренду в Римі, поки бізнес не було продано в 1999 році модному концерну LVMH.

Франка відійшла від справ із моменту продажу, але її сестра Карла обіймала посаду почесного президента у раді директорів аж до своєї смерті у 2017 році. Інші сестри Фенді ще живі.

У 2001 році чоловік Франкі Фенді, Луїджі Форміллі, помер через кілька років після того, як у 1996 році вона пожертвувала йому свою нирку. Він допоміг вивести Fendi на американський ринок, укладаючи угоди з універмагами.

У 2018 році Франка Фенді написала книгу мемуарів під назвою Sei Con Me або "Ти зі мною" після численних прохань своїх онуків, які вічно просили її розповісти історії із життя.

[ + – ] Франка Фенді з видавцем своїх мемуарів Sei Con Me Фото: Fendi

Книга стала бестселером — вона розповідає про її особисте та ділове життя, стосунки з батьками, сестрами та чоловіком, а також про всіх, з ким їй довелося попрацювати. Звичайно, там є глави і про Карла Лагерфельда. У 1965 році дизайнер приєднався до команди модного будинку Fendi та став креативним директором колекцій хутра та жіночого одягу прет-а-порте.

Саме він створив знаменитий логотип Fendi: подвійну літеру F у квадраті.

У Франки та Луїджі залишилися четверо дітей: Гвідо, Андреа, Лука та Федеріка, колишній креативний директор лінії Fendissime, а тепер співзасновник і керівник платформи з перепродажу вінтажних речей Triple F.

Нагадаємо, раніше, у серпні 2022 року померли два японські дизайнери, які зробили революцію на модній сцені. Ісей Міяке помер 5 серпня, а Ханае Морі, яка створила знамениту весільну сукню японської імператриці Масако — 11 серпня.