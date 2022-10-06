Померла Франка Фенді, дочка засновника модної династії Fendi
Одній з п'яти сестер Фенді, які підтримували модний будинок після смерті батьків, було 87 років.
У Римі померла Франка Фенді, одна з п'яти дочок засновників модного будинку — Адель та Едоардо Фенді. Франці було 87 років, вона померла у своєму будинку, в оточенні дітей та онуків. Про це пише WWD.
П'ять дочок Адель та Едоардо приєдналися до сімейного бізнесу в 1946 році, через 20 років після заснування марки. Саме тоді подружжя Фенді відкрило свій перший бутік шкіри та хутра на вулиці Віа-дель-Плебішито в Римі.
Паола, Анна, Франка, Карла й Аїда приєдналися до сімейного бізнесу та кожна отримала в управління свою сферу.
Так, Франка відповідала за роздрібну торгівлю в магазинах бренду в Римі, поки бізнес не було продано в 1999 році модному концерну LVMH.
Франка відійшла від справ із моменту продажу, але її сестра Карла обіймала посаду почесного президента у раді директорів аж до своєї смерті у 2017 році. Інші сестри Фенді ще живі.
У 2001 році чоловік Франкі Фенді, Луїджі Форміллі, помер через кілька років після того, як у 1996 році вона пожертвувала йому свою нирку. Він допоміг вивести Fendi на американський ринок, укладаючи угоди з універмагами.
У 2018 році Франка Фенді написала книгу мемуарів під назвою Sei Con Me або "Ти зі мною" після численних прохань своїх онуків, які вічно просили її розповісти історії із життя.
Книга стала бестселером — вона розповідає про її особисте та ділове життя, стосунки з батьками, сестрами та чоловіком, а також про всіх, з ким їй довелося попрацювати. Звичайно, там є глави і про Карла Лагерфельда. У 1965 році дизайнер приєднався до команди модного будинку Fendi та став креативним директором колекцій хутра та жіночого одягу прет-а-порте.
Саме він створив знаменитий логотип Fendi: подвійну літеру F у квадраті.
У Франки та Луїджі залишилися четверо дітей: Гвідо, Андреа, Лука та Федеріка, колишній креативний директор лінії Fendissime, а тепер співзасновник і керівник платформи з перепродажу вінтажних речей Triple F.
Нагадаємо, раніше, у серпні 2022 року померли два японські дизайнери, які зробили революцію на модній сцені. Ісей Міяке помер 5 серпня, а Ханае Морі, яка створила знамениту весільну сукню японської імператриці Масако — 11 серпня.