С Кевина Спейси хотят взыскать 40 млн долларов за домогательства

Суд будет рассматривать инцидент, который имел место в 1986 году.

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Двухкратный обладатель "Оскара", 62-летний актер Кевин Спейси обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщает Mirror. Их жертвой якобы стал другой актер, 50-летний Энтони Репп (известен по фильму "Звездный путь: Дискавери"), который и подал иск в суд Нью-Йорка. 6 октября начались слушания по этому делу.

На данный момент вся линия обвинения строится на показаниях Реппа, который еще в 2017 году публично обвинил Спейси в том, что тот пытался добиться от него физической близости. Произошло это еще в 1986 году, во время вечеринки на Манхэттене. Реппу тогда было 14 лет, а Спейси – 26. По словам стороны обвинения, пьяный Кевин увлек подростка за собой в спальню, где недвусмысленно прижимался к нему и пытался добиться близости. И хотя Энтони смог вырваться из объятий Спейси, он уверяет суд, что этот инцидент нанес серьезную травму его психике. Голливудская звезда все отрицает: "Не помню такого".

[ + – ] Энтони Репп считает, что Кевин Спейси нанес ему тяжелую моральную травму

Преступления на сексуальной почве не имеют срока давности в США, а потому адвокаты Реппа убедили его обратиться в суд. Энтони готов отказаться от своих претензий по отношению к Спейси, если тот согласится заплатить ему 40 млн долларов за причиненный моральный ущерб.

Адвокаты Кевина Спейси уверены, что им удастся отбить своего клиента от обвинений Репп. Свидетелей этого эпизода с приставаниями пока что не нашлось, так что подтвердить слова Реппа некому. Тем не менее, степень вины Спейси будет устанавливать суд присяжных, а ему самому придется давать показания на слушаниях по этому делу.

Кстати, Энтони Репп, хоть и не выиграл пока суд, но уже успел насолить Кевину Спейси. После его признаний в 2017 году голливудскую звезду убрали из сериала "Карточный домик". И хотя представители Netflix не оглашали причину расставания со Спейси, светские хроникеры за океаном уверены, что дело было как раз в откровениях Реппа.

[ + – ] Из-за откровений Реппа голливудского актера убрали из сериала "Карточный домик" Фото: Скриншот

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