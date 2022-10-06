З Кевіна Спейсі хочуть стягнути 40 млн доларів за домагання

Суд розглядатиме інцидент, який відбувся у 1986 році.

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Дворазовий володар "Оскара", 62-річний актор Кевін Спейсі звинувачується в сексуальних домаганнях, повідомляє Mirror. Їхньою жертвою нібито став інший актор, 50-річний Ентоні Репп (відомий за фільмом "Зоряний шлях: Дискавері"), який і подав позов до суду Нью-Йорка. 6 жовтня розпочалися слухання у цій справі.

Зараз вся лінія звинувачення будується на свідченнях Реппа, який ще у 2017 році публічно звинуватив Спейсі в тому, що той намагався домогтися від нього фізичної близькості. Сталося це ще 1986 року, під час вечірки на Манхеттені. Реппу тоді було 14 років, а Спейсі — 26. За словами сторони звинувачення, п'яний Кевін захопив підлітка за собою до спальні, де недвозначно притискався до нього і намагався досягти близькості. І хоча Ентоні зміг вирватися з обіймів Спейсі, він запевняє суд, що цей інцидент завдав серйозної травми його психіці. Голлівудська зірка все заперечує: "Не пригадую такого".

[ + – ] Ентоні Репп вважає, що Кевін Спейсі завдав йому важкої моральної травми

Злочини на сексуальному ґрунті не мають терміну давності у США, а тому адвокати Реппа переконали його звернутися до суду. Ентоні готовий відмовитися від своїх претензій щодо Спейсі, якщо той погодиться заплатити йому 40 млн доларів за завдану моральну шкоду.

Адвокати Кевіна Спейсі впевнені, що їм вдасться відбити свого клієнта від звинувачень Реппа. Свідків цього епізоду з домаганнями поки не знайшлося, тож підтвердити слова Реппа нема кому. Проте ступінь провини Спейсі встановлюватиме суд присяжних, а йому самому доведеться давати свідчення на слуханнях у цій справі.

До речі, Ентоні Репп, хоч і не виграв поки суд, але вже встиг насолити Кевіну Спейсі. Після його зізнань у 2017 році голлівудську зірку прибрали із серіалу "Картковий будиночок". І хоча представники Netflix не оголошували причину розлучення зі Спейсі, світські хронікери за океаном упевнені, що справа була якраз в одкровеннях Реппа.

[ + – ] Через одкровення Реппа голлівудського актора прибрали із серіалу "Картковий будиночок" Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав про те, що Рікі Мартін подав до суду на племінника, який звинувачував його у сексуальному насильстві.

Також ми писали, що принц Гаррі подав до суду на МВС Великобританії.