Книжный олигарх. Эксперты подсчитали капитал Стивена Кинга

Книги "короля ужасов" были опубликованы общим тиражом 350 млн копий.

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Эксперты портала Celebrity Net Worth подсчитали, сколько заработал самый успешный и самый продаваемый писатель современности Стивен Кинг. И это круглая цифра, которой позавидовали бы многие богачи мира – 500 млн долларов.

Часть этих активов – это недвижимость, которой владеет "король ужасов" вместе с супругой Табитой. Так, им принадлежат два дома в штате Мэн. Один из них, в Бангоре, построен в 1870 году в викторианском стиле. Долгое время этот дом служил главной резиденцией писателя и его жены. Теперь же там располагается музей Стивена Кинга и литературный клуб. Неподалеку находится второй дом – летний, он расположен на берегу озера Лоуэлл. Также Стивену и Табите принадлежит элитный особняк на океаническом побережье Сарасоты (штат Флорида), неподалеку от Мексиканского залива. А еще они владеют несколькими радиостанциями.

[ + – ] Роман "Кэрри" положил начало грандиозной карьеры Кинга

Всемирная слава пришла к Кингу в 1973 году, когда увидел свет его роман "Кэрри"". До того он написал еще три книги, но книжных издателей они тогда не заинтересовали. А вот "Кэрри" был воспринят на "ура". За эту книгу Кинг получил 2,5 тыс долларов аванса (примерно 14,5 тыс в пересчете на цены 2022 года), а вскоре после выхода продал права на нее за 400 тыс долларов (2,3 млн).

[ + – ] Всего из-под пера Стивена Кинга вышло около 70 книг

На сегодняшний день из-под пера Кинга вышло более 60 романов, в том числе 7 – под псевдонимом Ричард Бахман. Кроме того, он написал 6 научно-популярных книг. Практически все они имели успех у читателей. По состоянию на конец сентября 2022 года во всем мире было издано и переиздано более 350 млн книг Стивена Кинга. Кроме того, ряд произведений плодовитого "короля ужасов" были успешно экранизированы. Такие фильмы, как "Кэрри", "Противостояние", "Зеленая миля", "Побег из Шоушенка" и другие давно носят статус культовых. Понятное дело, что за права на экранизацию своих книг Кинг получал большие барыши.

Так что 75-летний юбилей (праздновал 21 сентября) культовый писатель встретил богатым и знаменитым. Но покой пенсионеру только снится. Он продолжает писать книги. А еще Стивен Кинг – крупный филантроп. Ежегодно их с Табитой благотворительный фонд жертвует 4 млн долларов – библиотекам, школам, музеям и даже пожарным частям в штате Мэн. А с началом российско-украинской войны Кинг твердо занял четкую позицию, то и дело заявляя в публичном пространстве о поддержке нашей страны. Помогает не только словом, но и делом. Стивен Кинг регулярно переводит деньги на счет платформы United24, которая была создана для всех желающих донатить деньги в пользу воюющей Украины.

[ + – ] Знаменитый писатель поддерживает Украину и словом, и делом Фото: Stephen King/Twitter

Также Фокус сообщал, что Стивен Кинг посоветовал россиянам убираться из Украины

После обстрела торгового центра "Амстор" в Кременчуге Полтавской области "король ужасов" открыто назвал Россию страной-террористом.

Ранее он также говорил, что российский президент Владимир Путин несет опасность не только Украине, но и всему миру.