Книжковий олігарх. Експерти підрахували капітал Стівена Кінга

Книги "короля жахів" опубліковані загальним тиражем 350 млн копій.

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Експерти порталу Celebrity Net Worth підрахували, скільки заробив найуспішніший і найпопулярніший письменник сучасності Стівен Кінг. І це кругла цифра, якій позаздрили б багато багатіїв світу, — 500 млн доларів.

Частина цих активів — це нерухомість, якою володіє "король жахів" разом з дружиною Табітою. Так, їм належать два будинки в штаті Мен. Один із них, у Бангорі, побудований у 1870 році у вікторіанському стилі. Довгий час цей будинок служив головною резиденцією письменника та його дружини. Тепер там розташовується музей Стівена Кінга і літературний клуб. Неподалік знаходиться другий будинок — літній, він розташований на березі озера Ловелл. Також Стівену та Табіті належить елітний особняк на океанічному узбережжі Сарасоти (штат Флорида), неподалік Мексиканської затоки. А ще вони володіють кількома радіостанціями.

[ + – ] Роман "Керрі" започаткував грандіозну кар'єру Кінга

Всесвітня слава прийшла до Кінга в 1973 році, коли побачив світ його роман "Керрі". До того він написав ще три книги, але книжкових видавців вони тоді не зацікавили. А ось "Керрі" сприйняли на "ура". Кінг отримав 2,5 тис. доларів авансу (приблизно 14,5 тис. у перерахунку на ціни 2022 року), а незабаром після виходу продав права на неї за 400 тис. доларів (2,3 млн).

[ + – ] Усього з-під пера Стівена Кінга вийшло близько 70 книг

На сьогодні з-під пера Кінга вийшло понад 60 романів, зокрема 7 — під псевдонімом Річард Бахман. Крім того, він написав 6 науково-популярних книг. Майже всі вони мали успіх у читачів. Станом на кінець вересня 2022 року у всьому світі видали та перевидали понад 350 млн книг Стівена Кінга. Крім того, низку творів плідного "короля жахів" успішно екранізували. Такі фільми, як "Керрі", "Протистояння", "Зелена миля", "Втеча із Шоушенка" та інші давно мають статус культових. Зрозуміло, що за права на екранізацію своїх книг Кінг отримував великі бариші.

Тож 75-річний ювілей (святкував 21 вересня) культовий письменник зустрів багатим та знаменитим. Але спокій пенсіонерові лише сниться. Він продовжує писати книжки. А ще Стівен Кінг — великий філантроп. Щороку їх із Табітою благодійний фонд жертвує 4 млн доларів — бібліотекам, школам, музеям та навіть пожежним частинам у штаті Мен. А з початком російсько-української війни Кінг твердо зайняв чітку позицію, постійно заявляючи в публічному просторі про підтримку нашої країни. Допомагає не лише словом, а й ділом. Стівен Кінг регулярно переказує гроші на рахунок платформи United24, яка створена для всіх охочих донатити гроші на користь України, що воює.

[ + – ] Знаменитий письменник підтримує Україну і словом, і ділом Фото: Stephen King/Twitter

Також Фокус повідомляв, що Стівен Кінг порадив росіянам забиратися з України.

Після обстрілу торгового центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області "король жахів" відкрито назвав Росію країною-терористом.

Раніше він також говорив, що російський президент Володимир Путін несе небезпеку не лише Україні, а й усьому світу.