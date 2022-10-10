"Читаю новости каждый день". Шер поддержала Украину

К когорте западных звезд, выразивших поддержку Украине, присоединилась еще одна мировая знаменитость.

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76-летняя американская певица Шер поддержала Украину и украинцев. Об этом знаменитость отметила в своем Twitter.

Легендарная звезда сцены призналась, что переживает за победу нашей страны в войне против РФ.

"Мои молитвы с украинским народом. Я с надеждой читаю новости каждый день. Они (украинцы — ред.) возвращают свою землю", — написала артистка.

В частности, Шер рассказала о встрече с украинской молодежью, во время которой они обнимались и танцевали.

"Меня это поразило. Украинцы такие сильные, смелые и стойкие. Солдаты – супермужчины", — добавила американская знаменитость.

[ + – ] Шер поддержала Украину

После начала полномасштабной войны на территории Украины свою публичную поддержку украинцам выразили десятки мировых звезд — Анджелина Джоли, Шэрон Стоун, Милла Йовович, Леонардо Ди Каприо и т.д. Последний перечислил на нужды ВСУ 10 млн долларов с личных счетов. Кстати, звезда "Титаника" имеет украинские корни, ведь его бабушка в свое время проживала в Одессе, однако впоследствии эмигрировала в Германию.

Напомним, голограмма 76-летней Шер открыла показ новой коллекции Balmain.

Также Фокус писал о голливудских звездах, у которых есть украинские корни.