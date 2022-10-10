"Читаю новини щодня". Шер підтримала Україну

До когорти західних зірок, котрі висловили підтримку Україні, приєдналася ще одна світова знаменитість.

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76-річна американська співачка Шер підтримала Україну та українців. Про це знаменитість зазначила у своєму Twitter.

Легендарна зірка сцени зізналася, що переживає за перемогу нашої країни у війни проти РФ.

"Мої молитви з українським народом. Я з надією читаю новини щодня. Вони (українці — ред.) повертають свою землю", — написала артистка.

Зокрема Шер розповіла про зустріч з українською молоддю, під час якої вони обіймалися та танцювали.

"Мене це вразило. Українці такі сильні, сміливі та стійкі. Солдати – суперчоловіки", — додала американська знаменитість.

[ + – ] Шер підтримала Україну

Після початку повномасштабної війни на території Україні свою публічну підтримку українцям висловили десятки світових зірок — Анджеліна Джолі, Шерон Стоун, Мілла Йовович, Леонардо Ді Капріо тощо. Останній переказав на потреби ЗСУ 10 млн доларів з особистих рахунків. До речі, зірка "Титаніка" має українське коріння, адже його бабуся свого часу мешкала в Одесі, проте згодом емігрувала до Німеччини.

Нагадаємо, голограма 76-річної Шер відкрила показ нової колекції Balmain.

Також Фокус писав про голлівудських зірок, у яких є українські корені.