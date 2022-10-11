Король Карл III дал королевскому волынщику работу будильника

Именно Пол Бернс провожал королеву Елизавету II в последний путь

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Король Карл дал официальному волынщику покойной королевы, Полу Бернсу, особую новую роль после того, как он играл на ее похоронах в прошлом месяце. Об этом пишет Hello Magazine.

Теперь волынщик будет официальным будильником короля Карла III. Он будет ездить с ним по Великобритании, куда бы монарх не отправился и играть ему на волынке в 9 утра, как он это делал для Елизаветы II.

Пол Бернс уже официально выступил в своей новой роли в Балморале в королевской резиденции Биркалл-Хаус.

Бернс из Королевского полка Шотландии стал волынщиком королевы в 2021 году, сменив музыканта Ричарда Грисдейла.

Каждое утро в 9 утра Пол играл в течение 15 минут под ее окном в ее резиденции, будь она в Букингемском дворце, Виндзорском замке, Холируд-хаусе или Балморале.

Пол стал семнадцатым по счету волынщиком Ее Величества. И последний раз он сыграл для своей королевы в Вестминстерском аббатстве, исполнив трогательную песню "Спи, дорогая, спи", во время ее похорон в прошлом месяце, прежде чем гроб монарха был поднят с катафалка и перенесен через Великую западную дверь.

[ + – ] Пол Бернс исполняет "Спи, дорогая, спи" на похоронах королевы

Первоначально должность королевского волынщика была учреждена королевой Викторией в 1843 году после того, как она обнаружила, что у маркиза Бредалбейна есть собственный волынщик.

В письме своей матери о положении она писала: "Мы ничего не слышали, кроме волынки, с тех пор, как были в прекрасном Хайленде, и я так полюбила ее, что хочу иметь волынщика, который может, если вам это нравится, играть каждое утро во Фрогморе".

Интересно, но вслед за королевой Викторией многие аристократы завели себе собственных волынщиков, которые будили их по утрам. Этот эпизод даже был обыгран в культовом сериале "Аббатство Даунтон".

Напомним, похороны королевы Елизаветы II состоялись 19 сентября. На них прибыли монархи и политики со всего мира.

Однако и после похорон толпы поклонников хотят попрощаться с королевой. Теперь они стоят в очереди к ее гробнице в часовне Виндзорского замка.