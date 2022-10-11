Король Карл III дав королівському волиннику роботу будильника

Саме Пол Бернс проводжав королеву Єлизавету II в останню путь.

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Король Карл дав офіційному волиннику покійної королеви, Полу Бернсу, особливу нову роль після того, як він грав на її похороні минулого місяця. Про це пише Hello Magazine.

Тепер волинник буде офіційним будильником короля Карла ІІІ. Він їздитиме з ним по Великій Британії, куди б монарх не вирушив і гратиме йому на волинці о 9 ранку, як він це робив для Єлизавети II.

Пол Бернс уже офіційно виступив у своїй новій ролі у Балморалі у королівській резиденції Біркалл-Хаус.

Бернс із Королівського полку Шотландії став волинником королеви у 2021 році, змінивши музиканта Річарда Грісдейла.

Щоранку о 9-й ранку Пол грав протягом 15 хвилин під її вікном у її резиденції, будь вона в Букінгемському палаці, Віндзорському замку, Холіруд-хаусі або Балморалі.

Пол став сімнадцятим за рахунком волинником Її Величності. І востаннє він зіграв для своєї королеви у Вестмінстерському абатстві, виконавши зворушливу пісню "Спи, дорога, спи", під час її похорону минулого місяця, перш ніж труна монарха була піднята з катафалка і перенесена через Великі західні двері.

[ + – ] Пол Бернс виконує "Спи, дорога, спи" на похороні королеви

Спочатку посаду королівського волинника було засновано королевою Вікторією у 1843 році після того, як вона з'ясувала, що маркіз Бредалбейн має власного волинника.

У листі своєї матері про становище вона писала: "Ми нічого не чули, крім волинки, відколи були в прекрасному Хайленді, і я так полюбила її, що хочу мати волинника, який може, якщо вам це подобається, грати щоранку у Фрогморі".

Цікаво, але за королевою Вікторією багато аристократів завели собі власних волинників, які будили їх уранці. Цей епізод навіть був обіграний у культовому серіалі "Аббатство Даунтон".

Нагадаємо, похорон королеви Єлизавети II відбувся 19 вересня. На нього прибули монархи та політики з усього світу.

Однак і після похорону юрби шанувальників хочуть попрощатися з королевою. Тепер вони стоять у черзі до її гробниці у каплиці Віндзорського замку.