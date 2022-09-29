Прощання не скінчилося. Сотні людей стоять у черзі, щоб побачити могилу королеви Єлизавети

Тепер ті, хто хочуть віддати шану Єлизаветі, їдуть у Віндзорський замок де вона була похована.

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Черга охочих попрощатися з королевою Єлизаветою II повернулася. Тепер сотні людей їдуть до Віндзорського замку, який відкрився для публіки після смерті монархині. Про це пише Daily Mail.

Ті, хто не встигли, або не змогли приїхати до Лондона й відвідати Вестмінстер-хол, де кілька днів було виставлено для прощання труну з тілом королеви, тепер рушили до Віндзора.

Місце останнього упокою королеви відкрили після траурних заходів. Також відкритий доступ до Меморіальної каплиці Георга VI, де Єлизавету поховали поряд із батьками, сестрою та чоловіком.

[ + – ] Черга охочих попрощатися з королевою Фото: Соцсети [ + – ] Черга охочих попрощатися з королевою Фото: Соцсети

Віндзорський замок був закритий після того, як Її Величність померла 8 вересня у замку Балморал, Шотландія. Тепер сюди з'їжджаються туристи не лише з усієї Англії, а й навіть з-за кордону. Вони займають чергу із сьомої ранку та готові стояти годинами, щоб побачити могилу королеви.

43-річний Даррен Мартін із передмістя Мельбурна в Австралії розповів, що завжди захоплювався британською королевою і, хоч не встиг на похорон, але зараз влаштував собі тур "королівськими місцями".

"Я проїхав увесь шлях до Балморалу, Голіруда та Сандрінгема. Потім у мене була невелика відпустка в Сассексі та Корнуоллі. Я прийшов сюди сьогодні на останні проводи, перш ніж я повернуся додому", — розповів він про візит у Віндзор, зізнавшись, що його бабуся з дідусем теж любили королеву, а ще він у дитинстві мріяв, що саме вона і виявиться його бабусею.

[ + – ] Віндзорський замок знову відкрили для публіки

Дві подруги, Енн і Грейс із Лондона, розповіли, що хоч і щасливі потрапити у Віндзор і віддати шану королеві, але без неї Віндзорський замок спорожнів.

"Замок здається порожнім, похмурим. Адже в ньому зараз ніхто не живе. Ви знаєте, тут тепер немає ні королеви, ні герцога, ні її коргі. Це схоже на те, коли ви продали свій будинок, і вся історія зникла", — зізналася Енн Дейлі, за її словами, побачити надгробок було дуже сумно, але тепер у 70-річному правлінні Єлизавети II і справді поставлено крапку.

[ + – ] Ті, хто хотів попрощатися з королевою, тепер їдуть у Віндзор

Жінки зустрілися на відкритті статуї принцеси Діани і разом ходили на прощання у Вестмінстер-хол із королевою.

За їхніми словами, королева була "хорошою жінкою, яка робила свою роботу".

Нагадаємо, похорон королеви Єлизавети відбувся 19 вересня 2022 року. Йому передувало довге прощання, коли труна стояла у Вестмінстер-холі. Цілий день тривали траурні заходи, перш ніж труну з тілом монархині опустили в могилу в каплиці.

Надгробок виготовлений з бельгійського чорного мармуру, на ньому золотими літерами написано ім'я королеви, а також ім'я королеви-матері, колишнього короля Георга VI та герцога Единбурзького.

Раніше у мережі з'явився знімок свідоцтва про смерть королеви. Причиною смерті названо "похилий вік". Монархиня померла у 96 років.