Прощание не закончилось. Сотни людей стоят в очереди, чтобы увидеть могилу королевы Елизаветы

Теперь те, кто желают отдать уважения Елизавете, едут в Виндзорский замок, где она была похоронена

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Очередь желающих попрощаться с королевой Елизаветой II вернулась. Теперь сотни людей едут в Виндзорский замок, который открылся для публики после смерти монарха. Об этом пишет Daily Mail.

Те, кто не успели, или не смогли приехать в Лондон и посетить Вестминстер-холл, где несколько дней был выставлен для прощания гроб с телом королевы, теперь устремились в Виндзор.

Место последнего упокоения королевы открыли после траурных мероприятий. Также открыт доступ в Мемориальную часовню Георга VI, где Елизавету похоронили рядом с родителями, сестрой и супругом.

[ + – ] Очередь желающих попрощаться с королевой Фото: Соцсети [ + – ] Очередь желающих попрощаться с королевой Фото: Соцсети

Виндзорский замок был закрыт после того, как Ее Величество скончалась 8 сентября в замке Балморал, Шотландия. Теперь сюда съезжаются туристы не только со всей Англии, но даже из-за границы. Они занимают очередь с семи утра и готовы стоять часами, чтобы увидеть могилу королевы.

43-летний Даррен Мартин из пригорода Мельбурна в Австралии рассказал, что всегда восхищался британской королевой и, хоть не успел на похороны, но сейчас устроил себе тур по "королевским местам".

"Я проехал весь путь до Балморала, Холируда и Сандрингема. Затем у меня был небольшой отпуск в Сассексе и Корнуолле. Я пришел сюда сегодня на последние проводы, прежде чем я вернусь домой", — рассказал он о визите в Виндзор, признавшись, что его бабушка с дедушкой тоже любили королеву, а еще он в детстве мечтал, что именно она и окажется его бабушкой.

[ + – ] Виндзорский замок снова открыли для публики

Две подруги, Энн и Грейс из Лондона, рассказали, что хоть и счастливы попасть в Виндзор и отдать дань уважения королеве, но без нее Виндзорский замок опустел.

"Замок кажется пустым, мрачным. Ведь в нем сейчас никто не живет. Вы знаете, тут теперь нет ни королевы, ни герцога, ни ее корги. Это похоже на то, когда вы продали свой дом, и вся история исчезла", — призналась Энн Дейли, по ее словам, увидеть надгробие было очень грустно, но теперь в 70-летнем правлении Елизаветы II и правда поставлена точка.

[ + – ] Те, кто хотел попрощаться с королевой, теперь едут в Виндзор

Дамы встретились на открытии статуи принцессы Дианы и вместе ходили на прощание в Вестминстер-холл с королевой.

По их словам, королева была "хорошей женщиной, которая делала свою работу".

Напомним, похороны королевы Елизаветы состоялись 19 сентября 2022 года. Им предшествовало долгое прощание, когда гроб стоял в Вестминстер-холле. Целый день продолжались траурные мероприятия, прежде чем гроб с телом монарха опустили в гробницу в часовне.

Надгробие сделано из бельгийского черного мрамора, на ней золотыми буквами написано имя королевы, а также имя королевы-матери, бывшего короля Георга VI и герцога Эдинбургского.

Ранее в Сети появился снимок свидетельства о смерти королевы. Причиной смерти назван "преклонный возраст". Монарх скончалась в 96 лет.