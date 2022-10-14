От Букингемского до Виндзорского дворца. Где будет жить король Карл III

Сын королевы Елизаветы II стал самым старшим монархом, получившим престол.

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Новоиспеченный король Великобритании Карл III, используя свои полномочия, может выбрать практически любой роскошный дворец для проживания, принадлежащий королевской семье. Об этом пишет BBC.

Букингемский дворец

Самый известный британский замок, название которого напрямую ассоциируется с лондонской монархией. Символ королевской семьи насчитывает 775 комнат. Еще с 1837 Букингемский дворец является административным штабом тамошних монархов. Однако сейчас в стенах замка проходит масштабная реконструкция.

Ранее король Карл III говорил, что "дворец должен быть превращен в офис". Его слова передает королевский эксперт Роберт Лэйси.

[ + – ] Букингемский дворец

Виндзорский замок

Самый большой и самый старый замок во всем мире, по некоторым данным. Именно в Виндзоре покойная Елизавета II проводила свои выходные и период жесточайшего карантина. Здесь она даже принимала важных гостей.

Однако ходят слухи, что в этом дворце поселится принц Уильям с семьей, ведь осенью 2022 принц Уэльский, Кейт Миддлтон и трое их детей переехали в Виндзор.

[ + – ] Виндзорский замок

Дворец Холирудхаус

Замок у подножия Эдинбургской Королевской Мили стал официальной резиденцией монарха в Шотландии.

Холирудхаус является собственностью британской короны, как Букингемский и Виндзорский замки. Покойная королева проводила здесь ежегодно неделю, устраивая официальные и государственные мероприятия, как и король Карл III, когда он еще был принцем. Холирудхаус располагает 289 комнатами, 17 из которых открыты для посещения.

Замок Хиллсборо

Это официальная резиденция новоиспеченного монарха Великобритании в Северной Ирландии.

Дворец также является резиденцией Государственного секретаря по делам Северной Ирландии. В частности, здесь проходили ключевые переговоры относительно североирландского мирного процесса.

[ + – ] Король Карл III Фото: Getty

Хайгроув Хаус

Здесь старший сын королевы Елизаветы чувствует себя "больше чем дома". Хотя при жизни покойная принцесса Диана не любила это место.

Замок принадлежит герцогству Корнуольскому, возглавляемому принцом Уильямом, поэтому, если Карл III пожелает остаться, ему придется арендовать жилье у сына.

Сандрингемский дворец

Этот роскошный дом в Норфолке находится в частной собственности монарха.

В свое время дворец приобрел король Эдуард VII, передавший его наследникам. Здесь усопшая мать короля проводила зиму, а рождественские прогулки стали традицией. В 2017 году король Карл III взял на себя управление поместьем площадью 20 000 акров и стал превращать его в органическое предприятие.

[ + – ] Король Карл III

Балморал

Именно здесь ушла из жизни 96-летняя королева Елизавета II. Имение в Шотландии также является частной собственностью.

Сын усопшей монарха имеет тесные связи с этой территорией. В Шотландии они с королевой-консортом Камиллой провели свой медовый месяц.

[ + – ] Королева Елизавета и принц Филипп в Балморале Фото: The Royal Family

Кларенс Хаус

Здание рядом с дворцом Святого Иакова спроектировано Джоном Нэшем.

"Кларенс Хаус — наименее роскошная из всех резиденций Лондона", — говорил биограф Лэйси. Однако говорят, что Карл III его очень любит.

Особняк

Кроме роскошных дворцов и замков, королевская семья также владеет многочисленными поместьями. В частности, герцогство Корнуольское в свое время приобрело имение, расположенное неподалеку от национального парка Брекон-Биконс в 2006.

Это коттедж с тремя спальнями. Здесь часто останавливаются король и его жена Камилла.

[ + – ] Король Карл III Фото: Скриншот

Дамфрис Хаус

Карл III потратил много времени и ресурсов, собирая средства на реставрацию этого здания. Именно здесь новоиспеченному монарху 8 сентября 2022 сообщили, что состояние его матери ухудшилось.

Замок Мэй

Здание в Кейтнессе на северном побережье Шотландии. Раньше оно было известно как замок Баррогилла. Королева-мать приобрела его в 1966 году.

В настоящее время замком Мэй руководит Фонд принца, президентом которого является король.

Тамариск Хаус

Это роскошный коттедж на островах Силли в Корнуолле. Сын усопшей королевы оставался там с принцессой Дианой и их детьми.

Однако сейчас его может арендовать для отдыха любой желающий.

Напомним, король Карл III дал королевскому волыннику работу будильника.

Также Фокус писал об особом прозвище Меган Маркл, которое ей дал король Карл III.