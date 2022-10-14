Від Букінгемського до Віндзорського палацу. Де житиме король Карл ІІІ

Син королеви Єлизавети ІІ став найстарішим монархом, який отримав престол.

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Новоспечений король Великобританії Карл ІІІ, використовуючи свої повноваження, може обрати практично будь-який розкішний палац для проживання, що належить королівській родині. Про це пише ВВС.

Букінгемський палац

Найвідоміший британський замок, чия назва напряму асоціюється з лондонською монархією. Символ королівської родини налічує 775 кімнат. Ще з 1837 року Букінгемський палац є адміністративним штабом тамтешніх монархів. Проте наразі у стінах замку проходить масштабна реконструкція.

Раніше король Карл ІІІ говорив, що "палац має бути перетворений на офіс". Його слова передає королівський експерт Роберт Лейсі.

[ + – ] Букінгемський палац

Віндзорський замок

Найбільший і найстаріший замок у всьому світі, за деякими даними. Саме у Віндзорі покійна Єлизавета ІІ проводила свої вихідні та період найжорстокішого карантину. Тут вона навіть приймала важливих гостей.

Проте ходять чутки, що в цьому палаці оселиться принц Вільям з родиною, адже восени 2022 принц Уельський, Кейт Міддлтон та троє їхніх дітей переїхали до Віндзору.

[ + – ] Віндзорський замок

Палац Голірудгаус

Замок біля підніжжя Единбурзької Королівської Милі став офіційною резиденцією монарха в Шотландії.

Голірудгаус є власністю британської корони, як і Букінгемський та Віндзорський замки. Покійна королева проводила тут тиждень щороку, влаштовуючи офіційні та державні заходи, як і король Карл ІІІ, коли він ще був принцом. Голірудгаус має 289 кімнат, 17 з яких відкриті для відвідування.

Замок Гіллсборо

Це офіційна резиденція новоспеченого монарха Великобританії в Північній Ірландії.

Палац також є резиденцією державного секретаря у справах Північної Ірландії. Зокрема тут відбувалися ключові переговори щодо північноірландського мирного процесу.

[ + – ] Король Карл ІІІ Фото: Getty

Хайгроув Хаус

Тут старший син королеви Єлизавети почувається "найбільше як вдома". Хоча за життя покійна принцеса Діана не любила це місце.

Замок належить герцогству Корнуольському, яке очолює принц Вільям, тому, якщо Карл ІІІ забажає залишитися, йому доведеться орендувати житло у сина.

Сандрінгемський палац

Цей розкішний будинок у Норфолку перебуває у приватній власності монарха.

Свого часу палац придбав король Едуард VII, який передав його спадкоємцям. Тут покійна матір короля проводила зиму, а різдвяні прогулянки стали традицією. У 2017 король Карл ІІІ взяв на себе управління маєтком площею 20 000 акрів і став перетворювати його на органічне підприємство.

[ + – ] Король Карл ІІІ

Балморал

Саме тут пішла з життя 96-річна королева Єлизавета ІІ. Маєток у Шотландії також є приватною власністю.

Син покійної монархині має тісні зв'язки з цією територією. У Шотландії вони з королевою-консортом Каміллою провели свій медовий місяць.

[ + – ] Королева Єлизавета та принц Філіп у Балморалі Фото: The Royal Family

Кларенс Гаус

Будівля поруч із палацом Святого Якова спроєктована Джоном Нешем.

"Кларенс Гаус — найменш розкішна з усіх резиденцій Лондона", — говорив біограф Лейсі. Проте кажуть, що Карл ІІІ його дуже любить.

Маєток

Окрім розкішних палаців та замків, королівська родина також володіє численними маєтками. Зокрема герцогство Корнуольське свого часу придбало маєток, розташований неподалік від національного парку Брекон-Біконс у 2006.

Це котедж з трьома спальнями. Тут часто зупиняються король та його дружина Камілла.

[ + – ] Король Карл ІІІ Фото: Скриншот

Дамфріс Гаус

Карл ІІІ витратив багато часу та ресурсів, збираючи кошти на реставрацію цієї будівлі. Саме тут новоспеченого монарха 8 вересня 2022 повідомили, що стан його матері погіршився.

Замок Мей

Будівля у Кейтнессі на північному узбережжі Шотландії. Раніше вона була відома як замок Баррогілл. Королева-матір придбала його у 1966.

Наразі замком Мей керує Фонд принца, президентом якого є король.

Тамаріск Гаус

Це розкішний котедж на островах Сіллі в Корнуоллі. Син покійної королеви залишався там з принцесою Діаною та їхніми дітьми.

Проте наразі його може орендувати для відпочинку будь-який охочий.

Нагадаємо, король Карл ІІІ дав королівському волиннику роботу будильника.

Також Фокус писав про особливе прізвисько Меган Маркл, яке їй дав король Карл ІІІ.