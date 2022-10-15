Netflix впервые показал принцев Уильяма и Гарри в пятом сезоне "Короны"

Пятый сезон "Короны" выходит 9 ноября.

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Первые снимки принцев Уильяма и Гарри из пятого сезона исторического драматического сериала корона опубликовал стриминговый сервис Netflix. Братья сидят рядом со своими родителями Чарльзом и Дианой во время отдыха пары в Италии на яхте Christina O у берегов Балеарских островов в 1991 году, за год до развода.

На фотографиях, которые были размещены на официальных страницах проекта в социальных сетях, изображен нынешний король Карл III, которого в сериале играет Доминик Уэст, вместе с его покойной женой принцессой Дианой (Элизабет Дебики), и детьми – принцем Уильямом (Тимоти Самборанд) и Гарри (Тедди Хоули). Все четверо улыбаются в камеру.

Поиски актеров на роль юных принцев продолжались довольно долго. Руководство проекта очень щепетильно подошло к выбору кандидатов, в конце концов остановившись на 11-летнем Тимоти и 7-летнем Тедди, причем последний имеет такие же рыжие волосы, как и принц Гарри. Съемочная группа была даже готова к тому, чтобы, если не найдется подходящий по всем параметрам актер, перекрасить волосы ребенку, которого утвердят на роль.

Как и принц, которого он играет, Тимоти считается ярым футболистом, играющим за команду Rockslane Chiswick U11. Он также отмечен за писательские способности. Самборанд получил благодарность за стихотворение, которое он написал во время изоляции на 10-м конкурсе молодежной поэзии Чизвикского книжного фестиваля в прошлом году, учась в пятом классе.

В пятом сезоне будут показаны 90-ые годы жизни королевской семьи. Ожидается, что большое внимание уделят отношениям Дианы и Чарльза, а также событиям, сотрясавшим королевскую семью в тот непростой период: пожару в Виндзорском замке, годовщине золотой свадьбы королевы в 1997 году и смертям принцессы Маргарет, королевы-матери и принцессы Уэльской.

Некоторые критики уже говорят о том, что 10-серийный сезон очень опасен для монаршего семейства, поскольку раскроет его самые нелицеприятные стороны.

Напомним, кто сыграет Кейт Миддлтон и принца Уильяма в последнем сезоне "Короны".